Cristo, Pão de Açúcar e mais: top 12 passeios no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é um dos destinos mais desejados do mundo. Entre paisagens icônicas, história e cultura vibrante, a Cidade Maravilhosa reúne experiências que encantam viajantes de todos os perfis. Mas diante de tantas opções, como escolher os passeios ideais?

Uma lista divulgada pela plataforma de reservas Civitatis revelou os 15 passeios mais procurados no Rio de Janeiro, incluindo clássicos como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, além de experiências diferenciadas, como passeios de barco ao pôr do sol, tours culturais na Lapa e excursões para cidades próximas. E o melhor: alguns deles são totalmente gratuitos!

Experiências que encantam turistas

Entre as opções sem custo, estão o free tour pelo centro histórico, que passa por lugares como o Theatro Municipal e a Confeitaria Colombo, e o passeio de jipe pelo Parque Nacional da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo.

A lista também inclui excursões para destinos vizinhos, como Petrópolis, Arraial do Cabo e Angra dos Reis, além de experiências exclusivas, como o tour pelos bastidores do Carnaval carioca, o aluguel de barco privativo e até voo de asa-delta para os mais aventureiros.

Clássicos que não podem faltar

Os passeios mais tradicionais seguem em alta: o Cristo Redentor, eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, continua sendo parada obrigatória, assim como o Pão de Açúcar, famoso pelo visual no entardecer. A Escadaria Selarón, os Arcos da Lapa e o bairro de Santa Teresa também aparecem entre os preferidos.

Com roteiros variados e preços que cabem em diferentes bolsos — alguns até gratuitos —, o ranking mostra por que o Rio de Janeiro segue sendo um dos destinos mais procurados do Brasil.

Confira a lista completa dos 12 passeios: