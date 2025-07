Cristo Redentor de Colatina agora pode ser visitado aos fins de semana

O Cristo Redentor de Colatina, principal monumento turístico da cidade, agora estará aberto também aos sábados e domingos. O local fica aberto, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

A novidade vai facilitar o acesso da população ao ponto mais simbólico da cidade, que reúne fé, história e uma das vistas mais bonitas do Espírito Santo.

Localizado no bairro Bela Vista, o Cristo Redentor é um dos cartões-postais mais queridos pelos colatinenses. Com a mudança, a Prefeitura de Colatina amplia as opções de lazer e turismo para os fins de semana. Dessa forma, valoriza o patrimônio cultural e aproximando a comunidade do monumento que representa o espírito acolhedor da cidade.

História

O Cristo foi inaugurado pela Prefeitura em 1975 no bairro Cristo Redentor, hoje Bela Vista, na região central da cidade. Construída pelo arquiteto, desenhista, pintor e escultor autodidata, Antonio Francisco Moreira, foi considerada na época a segunda maior estátua do Brasil, ficando atrás apenas da do Cristo Redentor do Rio de Janeiro.

A construção foi iniciada em 1974. Tem altura total de 35,5 metros. A altura da estátua é de 20 metros, o pedestal mede 15,5 metros, o comprimento das mãos tem 1,80 metro e a largura de braço a braço é de 40 metros.

Na época da construção, Moreira foi chamado de “artista operário”. Tinha 54 anos, nascido no município capixaba de Guaçuí, sul do Estado, e era de origem humilde. Esculpiu as estátuas do Cristo Redentor em Guaçuí e de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, e a de São Miguel, que fica na torre da igreja católica de Guaçuí. Pintou quadros, murais e retratos de personalidades ilustres.

