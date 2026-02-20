De águas cristalinas a refúgios secretos: 10 praias de Guarapari

Sol, mar e biodiversidade colocam Guarapari entre os destinos mais procurados do Espírito Santo. A cidade reúne mais de 50 praias e atende diferentes perfis de visitantes, desde quem busca infraestrutura urbana até quem prefere refúgios preservados.

Além disso, Guarapari ganhou reconhecimento nacional como Capital da Biodiversidade Marinha, o que reforça a riqueza de seus ecossistemas.

Portanto, conhecer suas praias significa explorar cenários variados, águas cristalinas e experiências que vão além do banho de mar.

Praia do Morro

Com quatro quilômetros de extensão, a Praia do Morro concentra movimento e estrutura. O calçadão, a ciclovia e os quiosques garantem conforto ao visitante.

Além disso, a praia permite a prática de esportes náuticos e oferece acesso por escadas e rampas. Durante o verão, o fluxo aumenta, o que transforma o local em um dos pontos mais animados da cidade.

Praia de Bacutia

Cercada por costões de pedra, a Praia de Bacutia chama atenção pelas águas azuis e calmas. Frequentada principalmente por jovens, ela combina visual marcante com possibilidade de esportes náuticos.

Por isso, tornou-se uma das praias mais badaladas do Espírito Santo, especialmente na alta temporada.

Praia de Meaípe

Na zona sul, Meaípe mantém características de vila de pescadores. Ao mesmo tempo, reúne restaurantes que valorizam a gastronomia capixaba, como a moqueca e o bolinho de aipim.

O cenário inclui recifes e trechos com areias monazíticas, o que reforça a identidade da praia.

Praia dos Namorados

Com mar calmo e areia clara, a Praia dos Namorados oferece ambiente tranquilo e familiar. O acesso por rampas e escadas facilita a chegada à areia.

Além disso, quiosques e banheiros contribuem para a permanência de quem deseja passar o dia no local.

Praia da Areia Preta

Localizada no centro, a Praia da Areia Preta se destaca pelas areias monazíticas. Muitos visitantes procuram o local por suas propriedades terapêuticas.

Próxima à Praia do Meio, conta com quiosques e sanitários, o que amplia a comodidade.

Praia das Castanheiras

As castanheiras que margeiam a orla garantem sombra e ajudam a compor o cenário. Além disso, piscinas naturais atraem famílias com crianças.

Situada no Centro, a praia também conta com comércio variado e espaço para práticas esportivas no fim da tarde.

Praia de Peracanga

Na região da Enseada Azul, Peracanga reúne águas calmas e ambiente familiar. Durante o verão, o movimento cresce.

Ainda assim, a praia preserva clima acolhedor, com quiosques à beira-mar e acesso por escadas e rampas em meio à restinga.

Três Praias

Formadas por Mateus Lopes, Leontina e Saco, as Três Praias oferecem cenário mais reservado. O acesso pode ocorrer por trilha ecológica ou via praias vizinhas.

Dessa forma, o visitante encontra águas claras e espaço para caminhadas, mergulho e pesca.

Praia dos Padres

Entre a Enseada Azul e Meaípe, a Praia dos Padres mantém perfil mais isolado. A trilha que começa na Bacutia conduz até o local.

Lá, rochas formam piscinas naturais e criam ambiente propício para banho e observação marinha.

Praia dos Adventistas

Por fim, a Praia dos Adventistas atrai quem busca tranquilidade. Pela manhã, o mar costuma permanecer mais calmo; à tarde, surgem ondas suaves.

Assim, famílias encontram ambiente acolhedor, com paisagens que valorizam o contato com a natureza.

Portanto, Guarapari consolida sua força turística ao reunir praias urbanas, enseadas protegidas e recantos menos explorados. Ao visitar a cidade, o viajante encontra opções para diferentes estilos e descobre por que o litoral capixaba mantém destaque no cenário nacional.

