De trilhas a surfe: os desafios de aventura que só o Espírito Santo oferece

O Espírito Santo é um destino privilegiado para os amantes de aventura, oferecendo uma combinação única de montanhas, rios, florestas preservadas e um litoral deslumbrante.

Se você está em busca de experiências que desafiem seus limites e proporcionem contato direto com a natureza, este é o lugar ideal.

Com opções para todos os níveis de praticantes, o estado oferece trilhas, escaladas, rafting, voo livre, surfe, pesca e muito mais.

O Guia A preparou uma lista com os melhores locais para quem deseja se aventurar pelas belezas naturais capixabas. Confira!

Trilhas

Entre os destinos mais procurados para trilhas, destaca-se o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó. Com 2.892 metros de altitude, é a terceira maior montanha do Brasil e oferece uma das trilhas mais desafiadoras do Estado.

A recompensa para quem conquista o topo é um nascer do sol espetacular. Além disso, os parques estaduais como Pedra Azul e Forno Grande possuem trilhas adaptáveis para diferentes níveis, com infraestrutura que garante segurança e conforto para os aventureiros.

Escalada e rapel

O Espírito Santo também é um ótimo destino para a prática de escalada e rapel. Inclusive, o Morro do Moreno, em Vila Velha, oferece uma vista deslumbrante da baía de Vitória e é ideal para iniciantes e experientes.

Já no município de Alfredo Chaves, a Cachoeira da Vovó Lúcia é um local perfeito para quem quer experimentar o rapel em um ambiente natural, com quedas d’água imponentes e trilhas de fácil acesso.

Rafting e canoagem

A intensa atividade dos rios capixabas também é um convite para os praticantes de rafting. Inclusive, o rio Itabapoana, em Divino de São Lourenço, e o Rio da Montanha, em Domingos Martins, são ótimos pontos para a prática do esporte.

Se você prefere canoagem, a cidade de Vitória oferece excelentes opções para explorar sua baía e o Rio Santa Maria, que é considerado o maior manguezal urbano da América Latina.

Voo livre

O Espírito Santo se destaca no cenário do voo livre, com rampas que atraem atletas de todo o mundo.

Isso porque, em cidades como Pancas e Alfredo Chaves, é possível voar com uma vista de tirar o fôlego, contemplando desde as praias do litoral até as formações rochosas dos Pontões Capixabas.

Surfe

Aliás, o estado também é um paraíso para os surfistas. A Praia D’Ulé, em Guarapari, é um dos principais destinos para quem quer pegar grandes ondas, enquanto a Praia de Regência, em Linhares, é conhecida pelas ondas fortes que atraem surfistas de todo o Brasil.

Pesca e mergulho

Portanto, os amantes da pesca encontrarão no litoral capixaba a oportunidade de praticar pesca esportiva, com destaque para o Marlin Azul em Vitória.

No entanto, já para quem deseja explorar o fundo do mar, Guarapari e Anchieta oferecem alguns dos melhores pontos para mergulho, com rica biodiversidade marinha e até recifes artificiais, como os naufrágios do Victory 8B e do Bellucia.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).