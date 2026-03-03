Aqui Notícias
Turismo

De trilhas a surfe: os desafios de aventura que só o Espírito Santo oferece

Se você está em busca de experiências que desafiem seus limites e proporcionem contato direto com a natureza, este é o lugar ideal.

Voo Livre rampa de Uba
Foto: Divulgação/Setur

O Espírito Santo é um destino privilegiado para os amantes de aventura, oferecendo uma combinação única de montanhas, rios, florestas preservadas e um litoral deslumbrante.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Se você está em busca de experiências que desafiem seus limites e proporcionem contato direto com a natureza, este é o lugar ideal.

Leia também: Duas praias, dois estilos: o encanto de Itaipava e Itaoca, em Itapemirim

Com opções para todos os níveis de praticantes, o estado oferece trilhas, escaladas, rafting, voo livre, surfe, pesca e muito mais.

O Guia A preparou uma lista com os melhores locais para quem deseja se aventurar pelas belezas naturais capixabas. Confira!

Trilhas

Foto: Ruytter Mendonça

Entre os destinos mais procurados para trilhas, destaca-se o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó. Com 2.892 metros de altitude, é a terceira maior montanha do Brasil e oferece uma das trilhas mais desafiadoras do Estado.

A recompensa para quem conquista o topo é um nascer do sol espetacular. Além disso, os parques estaduais como Pedra Azul e Forno Grande possuem trilhas adaptáveis para diferentes níveis, com infraestrutura que garante segurança e conforto para os aventureiros.

Escalada e rapel

Cachoeiras Alfredo Chaves
Foto: Mônica Fiorin/PMAC

O Espírito Santo também é um ótimo destino para a prática de escalada e rapel. Inclusive, o Morro do Moreno, em Vila Velha, oferece uma vista deslumbrante da baía de Vitória e é ideal para iniciantes e experientes.

Já no município de Alfredo Chaves, a Cachoeira da Vovó Lúcia é um local perfeito para quem quer experimentar o rapel em um ambiente natural, com quedas d’água imponentes e trilhas de fácil acesso.

Rafting e canoagem

Foto: Ilustrativa/Freepik

A intensa atividade dos rios capixabas também é um convite para os praticantes de rafting. Inclusive, o rio Itabapoana, em Divino de São Lourenço, e o Rio da Montanha, em Domingos Martins, são ótimos pontos para a prática do esporte.

Se você prefere canoagem, a cidade de Vitória oferece excelentes opções para explorar sua baía e o Rio Santa Maria, que é considerado o maior manguezal urbano da América Latina.

Voo livre

Foto: Divulgação/Ales

O Espírito Santo se destaca no cenário do voo livre, com rampas que atraem atletas de todo o mundo.

Isso porque, em cidades como Pancas e Alfredo Chaves, é possível voar com uma vista de tirar o fôlego, contemplando desde as praias do litoral até as formações rochosas dos Pontões Capixabas.

Surfe

praia de Regência, Linhares
Foto: Divulgação

Aliás, o estado também é um paraíso para os surfistas. A Praia D’Ulé, em Guarapari, é um dos principais destinos para quem quer pegar grandes ondas, enquanto a Praia de Regência, em Linhares, é conhecida pelas ondas fortes que atraem surfistas de todo o Brasil.

Pesca e mergulho

Foto: Divulgação

Portanto, os amantes da pesca encontrarão no litoral capixaba a oportunidade de praticar pesca esportiva, com destaque para o Marlin Azul em Vitória.

No entanto, já para quem deseja explorar o fundo do mar, Guarapari e Anchieta oferecem alguns dos melhores pontos para mergulho, com rica biodiversidade marinha e até recifes artificiais, como os naufrágios do Victory 8B e do Bellucia.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

Assuntos:

Espírito SantoTurismoTurismo de aventuraTurismo no Espírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por