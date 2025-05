Descubra as belezas de Conceição da Barra, a “Princesinha do Norte”

Conceição da Barra, localizada no norte do Espírito Santo, é um verdadeiro paraíso escondido que encanta com suas belezas naturais e charme rústico. Conhecida por suas praias paradisíacas, rios serenos e um ambiente acolhedor, a cidade é o destino perfeito para passeios, seja para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e uma experiência autêntica no litoral capixaba.

A cidade de Conceição da Barra é conhecida como Princesinha do Norte.

Se você está planejando uma visita a essa joia do Espírito Santo, preparamos algumas dicas de passeios imperdíveis para explorar suas paisagens e viver momentos inesquecíveis.

Dicas de passeios em Conceição da Barra:

Farol da Barra

O Farol da barra é um dos monumentos mais famosos do município e, por isso, abre o roteiro de passeio em Conceição da Barra. Localizado no centro, o atrativo foi construído em 1914 e tem grande valor histórico para o município. Considerado como um cartão postal, o espaço também atrai visitantes que buscam caprichar nas fotos da cidade. Por fim, o atrativo conta ainda com estacionamento e pista de skate, sendo ideal para a família.

Foto: Vitor Jubini / MTur

Passeios de barco

Os passeios de barco também são uma boa oportunidade de apreciar a natureza da cidade e, por isso, devem fazer parte da sua viagem. Essa experiência acontece nos rios Cricaré e Itaúnas que possuem uma série de belezas naturais. Além disso, o trajeto percorre povoados ribeirinhos que permitem um mergulho único nas tradições locais. Sem dúvida, é um passeio e tanto para descobrir paisagens e costumes da região.

Igreja Nossa Senhora da Conceição

Outro destino histórico que pede uma visita em Conceição da Barra, é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Construída no século XIX, a igreja é centenária e possui uma arquitetura bonita e muito diversificada. Localizada no centro, a atração é um cantinho de paz que divide espaço com casarios coloridos e uma bela praça. Sem dúvida, é um bom passeio para quem deseja conhecer melhor a história da cidade.

Foto: Vitor Jubini / MTur

