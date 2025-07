Descubra destino perfeito para curtir com crianças em Pedra Azul

Se você busca momentos de lazer em família, descanso e contato com a natureza, o Sítio do Lagarto, localizado na Rota Azul em Pedra Azul, é o destino ideal. Com entrada gratuita, este espaço oferece uma experiência única para todas as idades!

Liderados pelas irmãs Marcela Regina Zambão e Márcia Helena Zambão, esse sítio acolhedor se destaca como um dos melhores destinos turísticos da região. Além disso, é perfeito para criar memórias inesquecíveis com a família.

Diversão para as crianças em Pedra Azul

O grande diferencial do Sítio do Lagarto são as atrações oferecidas para as crianças. Além de brinquedos, como balanço, escorrega e pula-pula, os pequenos têm a oportunidade única de manter interação com os animais. No local, é possível brincar e alimentar coelhos, alimentar galinhas e colher ovos direto do ninho. Além disso, os pequenos podem desfrutar de passeios a cavalo e até participar da colheita de morangos. Essas atividades garantem diversão e aprendizado em um ambiente seguro e acolhedor.

Para as famílias que desejarem, outra atração imperdível no Sítio em Pedra Azul é o piquenique. No local é possível adquirir combos que incluem todos os produtos necessários, como cestas, toalhas e os alimentos. Tudo pensado com muito carinho para proporcionar momentos diferenciados e agradáveis para toda família.

Gastronomia regional de qualidade

O Sítio do Lagarto também se destaca por sua gastronomia. O cardápio diversificado inclui opções que vão desde cafeteria até restaurante. Os pratos são preparados de forma artesanal, utilizando ingredientes frescos da região. Cada refeição é uma verdadeira experiência gastronômica, cheia de sabores que encantam os paladares mais exigentes.

O cardápio inclui variadas opções de petiscos e refeições, como risotos, massas e carnes na chapa. Além disso, o cardápio também conta com opções para as crianças. Entre os pratos mais pedidos estão a costela suína ao molho de barbecue, risoto de alho poró e o talharim.

Quem visita o Sítio do Lagarto também tem a oportunidade de levar para casa produtos artesanais, produzidos no local. É o caso da geleia de morango, o licor de Limoncello e a Cachaça.

Com um estilo rústico e confortável, o ambiente do sítio convida ao relaxamento. É o lugar perfeito para capturar lindas fotos e criar memórias inesquecíveis em família. Os cenários naturais e a decoração charmosa tornam cada visita especial.

Visite o Sítio do Lagarto em Pedra Azul!

Ao planejar sua próxima viagem, não deixe de incluir o Sítio do Lagarto, em Pedra Azul, na sua rota. Com atividades para toda a família, uma deliciosa gastronomia e um ambiente acolhedor, você encontrará tudo o que precisa para um dia perfeito em meio à natureza. Desfrute momentos incríveis e repletos de diversão!

Serviço

Endereço: Rota Azul, Pedra Azul, Domingos Martins

Funcionamento: Sábados e Domingos de 10h às 17h

Telefone: (27) 99854-1909

Instagram: @sitiodolagarto

