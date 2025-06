Descubra Monte Verde, um paraíso na Serra da Mantiqueira

A aproximadamente 150 km de São Paulo, um destino que oferece vistas incríveis, muita natureza, relaxamento e luxo. Conhecida por seu clima ameno, é a cidade perfeita para quem busca tranquilidade a menos de 3 horas da capital paulista.

Monte Verde acolhe todos os gostos. Se você prefere um ritmo mais tranquilo, pode aproveitar as várias lojas de artesanato local, saborear chocolates caseiros e degustar vinhos da região. Para os mais aventureiros, há trilhas que levam a pontos turísticos como o Chapéu do Bispo, o Pico do Selado e a Pedra Redonda, na deslumbrante Serra da Mantiqueira.

No inverno, a cidade fica ainda mais charmosa, com lareiras, fondues e um clima acolhedor. Nas outras estações a cidade ainda mantém um clima ameno e agradável. Durante o verão as temperaturas variam entre 17°C e 25°C, na primavera e outono oscilam entre 12°C e 20°C.

Gastronomia e cerveja artesanal local

Em Monte Verde se oferece uma variedade grande de opções gastronômicas que atendem todos os paladares. Uma experiência que combina a cozinha mineira com influências europeias, especialmente italianas e alemãs. Opções como o Villa Donna Bistrô com culinária italiana impecável, ou o tradicional fondue de queijo servido pelo Restaurante Pucci são imperdíveis.

É fã de cerveja? Em Monte Verde fica uma das microcervejarias mais antigas do Brasil, a Cervejaria Fritz. Famosa por suas cervejas artesanais e pelas visitas guiadas à fábrica, aqui fica também um restaurante com pratos inspirados na culinária alemã, uma loja que vende os rótulos da marca e souvenirs cervejeiros.

No fim da tarde não deixe de parar na Casa do Strudel. Com ambiente charmoso e hospitaleiro, produz fornadas do famoso doce alemão durante todo o dia. Aqui a dica é pedir essa delícia quentinha acompanhada de sorvete de natas feito na casa.

Com um pouco mais de 4.000 habitantes, foi fundada em 1950 e recebe milhares de turistas anualmente.

Monte Verde: um paraíso na Serra da Mantiqueira

Monte Verde é um refúgio nas montanhas mineiras a poucas horas de São Paulo, com diversas opções de hospedagem, gastronomia e aventura. Sua hospitalidade e beleza natural encantam e é impossível não sair daqui mais relaxado.

A cidade dispõe de opções de hospedagem luxuosas e surpreende pelas acomodações, comodidades e serviços exclusivos. Destino perfeito para quem quer encontrar vistas incríveis, gastronomia, conforto e paz, sem gastar muito com deslocamentos.

Fonte: Qual Viagem