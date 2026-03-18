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Descubra o Caparaó Capixaba, um dos destinos mais encantadores do ES

Localizada no sul do estado, a região atrai visitantes durante todo o ano com paisagens marcantes, trilhas desafiadoras e uma forte conexão entre cultura local e preservação ambiental.

Cachoeira da Fumaça 1
Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

A Região do Caparaó Capixaba tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, sobretudo para quem busca contato direto com a natureza, clima de montanha e experiências autênticas no interior. Localizada no sul do estado, a região atrai visitantes durante todo o ano com paisagens marcantes, trilhas desafiadoras e uma forte conexão entre cultura local e preservação ambiental.

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Além disso, o território se destaca pela diversidade de atrativos naturais. Um dos principais pontos é o Pico da Bandeira, considerado um dos mais altos do Brasil e muito procurado por turistas que desejam contemplar o nascer do sol nas montanhas. Ao mesmo tempo, a Cachoeira da Fumaça chama atenção pela imponência, sendo uma das maiores quedas d’água do estado e um cenário ideal para quem aprecia ecoturismo e contemplação.

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Outro diferencial importante da região é o incentivo a práticas sustentáveis. Nesse sentido, uma rede de educadores ambientais atua diretamente na conscientização de moradores e visitantes. Por meio de feiras de agroturismo, encontros e projetos comunitários, essas iniciativas fortalecem o vínculo com o território e promovem a valorização da cultura regional.

Caparaó Capixaba e suas belezas

feira parceria legal em guaçuí
Foto: Tadeu Bianconi/Governo do ES

Além das belezas naturais, o Caparaó Capixaba preserva importantes rotas históricas. Um exemplo é o Circuito dos Caminhos do Tropeiro. Ele resgata trajetórias utilizadas no passado para o transporte de mercadorias e que hoje contribuem para o fortalecimento da identidade cultural do interior capixaba.

A região é formada por 11 municípios: Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado. Eles se distribuem no entorno de áreas de grande relevância ambiental, como o Parque Nacional do Caparaó e o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça. Essas unidades de conservação, por sua vez, desempenham papel essencial na preservação da biodiversidade e no desenvolvimento do turismo sustentável.

Dessa forma, o Caparaó Capixaba reúne atributos que vão além das paisagens. Combinando natureza, cultura, história e hospitalidade, a região se posiciona como um destino estratégico para o turismo no Espírito Santo. Especialmente para quem busca experiências diferenciadas, tranquilidade e conexão com o ambiente natural.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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