Descubra o Caparaó Capixaba, um dos destinos mais encantadores do ES
Localizada no sul do estado, a região atrai visitantes durante todo o ano com paisagens marcantes, trilhas desafiadoras e uma forte conexão entre cultura local e preservação ambiental.
A Região do Caparaó Capixaba tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, sobretudo para quem busca contato direto com a natureza, clima de montanha e experiências autênticas no interior. Localizada no sul do estado, a região atrai visitantes durante todo o ano com paisagens marcantes, trilhas desafiadoras e uma forte conexão entre cultura local e preservação ambiental.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o território se destaca pela diversidade de atrativos naturais. Um dos principais pontos é o Pico da Bandeira, considerado um dos mais altos do Brasil e muito procurado por turistas que desejam contemplar o nascer do sol nas montanhas. Ao mesmo tempo, a Cachoeira da Fumaça chama atenção pela imponência, sendo uma das maiores quedas d’água do estado e um cenário ideal para quem aprecia ecoturismo e contemplação.
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Outro diferencial importante da região é o incentivo a práticas sustentáveis. Nesse sentido, uma rede de educadores ambientais atua diretamente na conscientização de moradores e visitantes. Por meio de feiras de agroturismo, encontros e projetos comunitários, essas iniciativas fortalecem o vínculo com o território e promovem a valorização da cultura regional.
Caparaó Capixaba e suas belezas
Além das belezas naturais, o Caparaó Capixaba preserva importantes rotas históricas. Um exemplo é o Circuito dos Caminhos do Tropeiro. Ele resgata trajetórias utilizadas no passado para o transporte de mercadorias e que hoje contribuem para o fortalecimento da identidade cultural do interior capixaba.
A região é formada por 11 municípios: Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado. Eles se distribuem no entorno de áreas de grande relevância ambiental, como o Parque Nacional do Caparaó e o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça. Essas unidades de conservação, por sua vez, desempenham papel essencial na preservação da biodiversidade e no desenvolvimento do turismo sustentável.
Dessa forma, o Caparaó Capixaba reúne atributos que vão além das paisagens. Combinando natureza, cultura, história e hospitalidade, a região se posiciona como um destino estratégico para o turismo no Espírito Santo. Especialmente para quem busca experiências diferenciadas, tranquilidade e conexão com o ambiente natural.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
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