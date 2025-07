Descubra quais são as cavernas mais incríveis do Brasil

Na década de 70 e ate 80, as pessoas invadiam a Gruta do Lago Azul (MS), uma das cavernas mais lindas do Brasil, para atirar nas estalactites milenares. Dá para acreditar? Estalactite é uma formação rochosa milenar que se parece a uma ponta, devido à deposição de minerais na água que goteja por milhares de anos.

Hoje, muita coisa mudou, e a consciência ambiental para proteção desses pontos turísticos aumentou. Dois pontos ajudaram muito. O primeiro foi a ECO 92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, evento histórico no Rio de Janeiro, que estabeleceu compromissos globais, entre eles, a proteção ambiental.

E o segundo foi o desenvolvimento do turismo, especialmente de grupos que focam em sustentabilidade como a organização norte-americana Adventure Travel Trade Association (ATTA).

E foi justamente onde estão essas cavernas, no Mato Grosso do Sul, que o grupo global se reuniu neste 2025. A executiva Gabriella Stowell, vice-presidente regional de desenvolvimento da ATTA, começou a carreira como guia turístico no Estado e agora trouxe profissionais do mundo todo para conhecer as iniciativas verdes brasileiras.

Por que Bonito? O destino bateu um feito inédito. Bonito se tornou o primeiro local de ecoturismo do mundo a receber a certificação Carbono Neutro, pela Green Initiative. No destino, estão as duas cavernas mais incríveis do Brasil: Gruta do Lado Azul e Abismo Anhumas.

Gruta do Lago Azul

Cartão-postal de Bonito, a gruta hoje é intocável, protegida, e as visitas, controladas. Foi tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

A história da gruta, vítima de atiradores nos anos 80, vem da Era do Gelo, há quase 12 mil anos. Durante anos de estudo foram descobertos um conjunto de minerais raros e fósseis de mamíferos que viveram durante a Era Glacial.

É possível visitar somente para contemplação, e em número limitado de turistas por vez.

Uma pequena trilha de 10 minutos leva até a caverna, que tem uma série de 300 degraus até chegar próximo ao lago icônico, que se transforma em tons de azul profundo com a incidência de luz dentro da caverna.

A subida cansa um pouco, e eu não aconselharia para quem tem problemas de locomoção.

Dentro, a visita dura pouco, portanto, aproveite para fazer fotos. Não é possível nadar na caverna, somente contemplar.

Abismo Anhumas

Na primeira vez que visitei o abismo, desci os 72 metros caverna abaixo, por uma passagem estreita, no rapel tradicional. E subi também sem ajuda mecânica. A caverna é estreita, composta por rochas milenares, com o lago límpido e gelado à espera. O Abismo Anhumas é um passeio único no Brasil.

Conheci o abismo em 2006, ele começou a funcionar em 1999. Na época, para descer os paredões da caverna era preciso fazer rapel na mão, com a subida na marra, com corda, braços e pernas. Mas agora, o rapel é elétrico e não há esforço na subida e descida. Podem ir tranquilamente.

Dentro da caverna, o lago gelado de 80 metros de profundidade permite a exploração de barco e snorkel, com roupa especial de neoprene. O equipamento está incluso no passeio para quem decidiu mergulhar. Não há muitos peixes no local, mas é impressionante boiar sobre estruturas de cones calcários formados há milhões de anos. É lá, submerso, inclusive, que está o maior cone calcário do mundo, de 80 metros.

O número de pessoas por dia é controlado, as águas são constantemente monitoradas, e a fauna local, também. Guias locais foram treinados para explorar turisticamente sem deixar com que o visitante degrade. Não se pode caminhar por partes da caverna e sequer tocar as rochas.

A caverna abriga um ecossistema específico com plantas, animais e microorganismos adaptados a condições de vida únicas, o que exige muito controle.

Fonte: Catraca Livre