Desvende os segredos do turismo em destinos do sertão brasileiro

Ministério do Turismo convida o leitor a ir além da imagem da paisagem árida do sertão brasileiro e a descobrir um universo vibrante na Caatinga, onde o majestoso mandacaru divide espaço com o canto melodioso do galo-de-campina e a delicadeza da flor da macambira. Embarque em uma jornada inesquecível pelo coração pulsante do Brasil e encante-se com a resiliência e a beleza singular deste bioma exclusivamente brasileiro, repleto de histórias, cores e sabores autênticos.

Entre os destinos que revelam a riqueza da Caatinga, destacam-se:

– Reserva Natural Serra das Almas (CE): proporciona trilhas acessíveis, inclusive para quem tem mobilidade reduzida. No local, a dança do vento entre os cactos e a diversidade da fauna criam cenários inesquecíveis.

– Chapada Diamantina (BA): um mosaico de ecossistemas, onde trilhas revelam cachoeiras cristalinas, grutas misteriosas e uma integração impressionante da vegetação da Caatinga com outros biomas.

– Vale do Catimbau (PE): proporciona uma imersão na grandiosidade da Caatinga, oferecendo aos visitantes cavernas milenares e uma biodiversidade surpreendente.

– Canindé de São Francisco (SE). Permite se aventurar nas águas do Cânion do Xingó e descobrir as belezas do Vale dos Mestres, no qual natureza e história se entrelaçam.

E há muito mais para o turista explorar no Brasil: deixe-se encantar, por exemplo, pela beleza do Lajedo de Pai Mateus (PB), pela autenticidade de Santana do Ipanema (AL), pela vastidão da Serra das Confusões (PI), pela altitude do Parque Estadual Pico do Jabre (PB), pelas formações do Parque Nacional de Sete Cidades (PI), pelas cavernas do Parque Nacional da Furna Feia (RN) e pelos impressionantes Monólitos de Quixadá (CE), entre outros.

Para aproveitar ao máximo a viagem, é importante se adaptar adequadamente ao clima semiárido da Caatinga: use roupas leves, proteção solar, chapéu e mantenha a hidratação constante.

Incentivo

Para estimular viagens de brasileiros dentro do país, o Ministério do Turismo desenvolve o programa Conheça o Brasil Voando. Uma parceria com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) e outros órgãos do governo federal. A iniciativa tem como foco ampliar a conectividade e a mobilidade entre os destinos nacionais. Além de estimular a geração de negócios, fortalecer a competitividade do setor e promover emprego e renda nas comunidades locais.

Fonte: Ministério do Turismo

