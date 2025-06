Encantador! Pôr do sol de Colatina é um dos mais bonitos do Brasil

Quem visita Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, logo percebe que a cidade oferece muito mais do que calor intenso e hospitalidade. Todos os dias, ao fim da tarde, o céu colatinense se transforma em um verdadeiro espetáculo da natureza. E o melhor: dá para assistir de praticamente qualquer ponto da cidade.

A vista ganha um charme ainda maior quando o Rio Doce entra em cena. O reflexo do sol nas águas, combinado aos tons alaranjados, azulados e lilases no céu, cria uma paisagem digna de cartão-postal. Esse cenário, que emociona moradores e turistas, já foi destaque até na imprensa internacional.

Na década de 1960, a revista americana Time classificou o pôr do sol de Colatina como um dos mais bonitos do mundo. Desde então, ele virou o maior símbolo da cidade, representando não só a beleza natural da região, mas também o calor humano do povo colatinense.

Décadas depois, em 2016, o pôr do sol de Colatina voltou aos holofotes durante uma votação promovida pelo programa Fantástico, da Rede Globo. Com mais de 4 milhões de votos de internautas de todo o Brasil, o entardecer colatinense conquistou o terceiro lugar entre os mais belos do país.

Um dos melhores pontos para apreciar esse espetáculo é a Avenida Beira Rio. Por lá, caminhantes e visitantes se reúnem ao fim do dia para contemplar o horizonte e fotografar a silhueta dos pescadores cruzando o rio em suas canoas, emoldurando um cenário de pura poesia.

Se você procura um destino encantador para relaxar, se conectar com a natureza e ainda curtir um visual inesquecível, Colatina te espera de braços abertos — e com um pôr do sol de tirar o fôlego.

