Encantos da Serra: quatro destinos incríveis para conhecer na cidade

Quando o assunto é turismo no Espírito Santo, muita gente logo pensa em Vitória ou Guarapari. Mas a verdade é que a cidade da Serra tem lugares incríveis que merecem entrar no seu roteiro! De paisagens naturais surpreendentes a pontos históricos e culturais cheios de charme, o município é aquele tipo de destino que mistura natureza, história e boa gastronomia — tudo no mesmo passeio.

Se você está em busca de novas experiências sem precisar ir muito longe, prepare-se: separamos quatro lugares imperdíveis na Serra que vão te conquistar à primeira visita!

Destinos incríveis na Serra:

Igreja dos Reis Magos

Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra – Foto: Gabriel Lordello / Mosaico Imagem

Localizada em Nova Almeida, a Igreja dos Reis Magos é uma verdadeira joia histórica da Serra. Construída no século XVI pelos jesuítas, ela encanta com sua arquitetura colonial bem preservada e a vista espetacular para o mar. Além de ser um dos monumentos mais antigos do Espírito Santo, o lugar exala paz e rende fotos belíssimas. Um passeio que mistura fé, história e contemplação em um único cenário!

📍 Nova Almeida – Serra/ES

📷 Dica: vá no fim da tarde e aproveite o pôr do sol no mirante!

Praia de Manguinhos

Se a ideia é relaxar com os pés na areia e comer bem, Manguinhos é o lugar certo! Essa charmosa vila de pescadores conquistou os capixabas com sua vibe tranquila, mar calmo e uma sequência de restaurantes à beira-mar especializados na tradicional moqueca capixaba. O clima é de vila litorânea, perfeito para quem quer desacelerar sem abrir mão da estrutura.

Ah, e se der sorte, ainda rola uma feirinha local cheia de artesanato e delícias regionais.

📍 Manguinhos – Serra/ES

🍽️ Experimente a moqueca de robalo com banana-da-terra. É sucesso!

Parque da Cidade

Quer um lugar para caminhar, respirar ar puro e ainda garantir aquela vista digna de cartão-postal? O Parque da Cidade, no bairro Planalto Serrano, é o maior parque urbano da Serra e reúne áreas de lazer, mirantes, pistas de caminhada e muito verde. Perfeito para ir com a família, praticar exercícios ou simplesmente relaxar.

De quebra, dá pra ver a cidade de um ângulo totalmente diferente – e isso faz valer cada minuto do passeio.

📍 Planalto Serrano – Serra/ES

🌿 Leve a câmera e prepare-se para boas surpresas no caminho!

Lagoa do Juara

A Lagoa do Juara fica em Jacaraípe, na Serra, e impressiona pela beleza. Além disso, a Associação de Pescadores da Lagoa do Juara é responsável por um restaurante que funciona à beira da água. Ali também existe uma criação de tilápia e você pode pedir um peixinho frito na hora. Assim, o passeio é ideal para famílias, grupos e pessoas que gostam de apreciar a natureza. No local ainda tem atividades para divertir os visitantes, como pedalinho ou mesmo um banho na lagoa.

📍 Jacaraípe – Serra/ES

🍽️ Não deixe de experimentar a tilápia frita na hora. Uma delícia!

