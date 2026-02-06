Entre praias e trilhas, Monte Aghá se firma como destino turístico no ES

O Monte Aghá se consolida como um dos principais pontos de interesse turístico do litoral sul do Espírito Santo. Localizado em Itapemirim, o monumento natural atrai visitantes interessados em trilhas, esportes ao ar livre e contato direto com a paisagem costeira. Ao longo dos anos, o local deixou de ser apenas um ponto de referência geográfica e passou a integrar roteiros de turismo de natureza e de experiência.

Com cerca de 340 metros de altitude, o Monte Aghá se destaca na paisagem e pode ser avistado a grandes distâncias da costa. Por isso, historicamente, serviu como referência para navegadores que se aproximavam da região pelo mar. Atualmente, essa característica segue chamando a atenção de turistas e praticantes de atividades ao ar livre, que buscam locais com visual amplo e integração entre serra e litoral.

Além da contemplação, o Monte Aghá movimenta o turismo de aventura. A área recebe praticantes de escalada, mountain bike, voo livre e rapel, vindos de diferentes regiões do Espírito Santo e também de outros estados. Essas atividades ocorrem de forma recorrente e ajudam a inserir o local no circuito do ecoturismo capixaba, sobretudo entre públicos que priorizam experiências ligadas à natureza e ao desafio físico.

Trilhas no Monte Aghá

Outro fator que impulsiona o fluxo de visitantes é a trilha até o topo do monte. O percurso tem aproximadamente 3,3 quilômetros e combina trechos de estrada de terra com aclives mais intensos. Durante o trajeto, trilheiros percorrem áreas abertas e pontos de vegetação, o que exige preparo físico básico e atenção às condições do terreno. Apesar disso, o acesso é considerado viável para quem já possui alguma experiência em trilhas.

Ao chegar ao cume, o visitante encontra uma vista panorâmica que abrange praias de Itapemirim e de Piúma. Essa visualização ampla do litoral se tornou um dos principais atrativos turísticos do Monte Aghá, sendo frequentemente registrada por fotógrafos, esportistas e produtores de conteúdo ligados ao turismo regional. Dessa forma, o local passou a ganhar visibilidade também nas redes sociais, o que contribui para ampliar seu alcance turístico.

Além disso, a proximidade com as praias de Itaipava e Piúma amplia as possibilidades de roteiro. Muitos visitantes combinam a trilha com atividades no litoral, como caminhadas, banhos de mar e permanência em áreas urbanas próximas. Essa integração entre serra e praia favorece o turismo de curta duração, especialmente em fins de semana e feriados.

Turismo em Itapemirim

Foto: Erik Araújo

Nesse contexto, o Monte Aghá passa a cumprir um papel estratégico para o turismo local. Ao reunir trilhas, esportes ao ar livre e paisagens costeiras em um único destino, o monumento natural fortalece a diversificação da oferta turística de Itapemirim. Ao mesmo tempo, o fluxo de visitantes gera oportunidades para serviços ligados ao turismo, como guias, transporte, alimentação e hospedagem.

Portantro, o crescimento do interesse pelo Monte Aghá reforça a importância do planejamento e da preservação ambiental. O uso turístico do espaço exige cuidados contínuos para garantir segurança, conservação e acesso responsável. Assim, o local segue como um exemplo de como o turismo de natureza pode se desenvolver de forma integrada ao território, conectando experiência, paisagem e identidade regional no litoral sul capixaba.

Com informações da Prefeitura de Itapemirim.