Entre túneis e trilhos: o roteiro turístico que chama atenção em Alegre
Antigas ferrovias e túneis se transformam em atrativos que revelam o passado do município e, ao mesmo tempo, proporcionam novas formas de explorar a região.
O turismo em Alegre ganha força ao valorizar experiências que vão além do convencional. Cada vez mais, visitantes buscam roteiros que unem história, natureza e aventura. Nesse cenário, antigas ferrovias e túneis se transformam em atrativos que revelam o passado do município e, ao mesmo tempo, proporcionam novas formas de explorar a região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Assim, trilhas, estruturas históricas e paisagens naturais colocam Alegre no radar de quem procura vivências autênticas no Espírito Santo.
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Confira alguns dos pontos que fortalecem esse turismo diferenciado no município:
Estação ferroviária de Alegre
A Estação Ferroviária de Alegre surgiu no início do século XX, durante a expansão da Leopoldina Railway. Na época, a estrutura desempenhou papel fundamental no transporte de passageiros e cargas, conectando a cidade a importantes centros urbanos do Espírito Santo e de Minas Gerais.
Com o fim das atividades ferroviárias na segunda metade do século XX, o local perdeu sua função original. No entanto, a cidade deu novo uso ao espaço e instalou ali a Biblioteca Municipal. Dessa forma, o prédio segue ativo e preserva a memória ferroviária. Além disso, sua arquitetura original atrai visitantes interessados em história e patrimônio cultural.
Estação ferroviária de Celina
A Estação Ferroviária de Celina, localizada no distrito de Celina, também integrou a rota da Leopoldina Railway. Durante anos, ela contribuiu diretamente para o escoamento da produção agrícola da região, fortalecendo a economia local.
Após a desativação dos trens, a estação passou a representar um símbolo do período ferroviário. Atualmente, o local recebe pesquisadores e turistas que buscam entender como a ferrovia influenciou o desenvolvimento de Alegre e seus arredores.
Túnel Córrego D’Ouro
O Túnel Córrego D’Ouro, no distrito de Triunfo, foi construído para permitir a passagem da linha férrea em meio ao relevo montanhoso da região. Assim como outros túneis, ele viabilizou a conexão entre cidades e facilitou o transporte de produtos como café e madeira.
Embora esteja desativado, o túnel ainda preserva sua estrutura e se tornou ponto de visitação. Hoje, aventureiros, historiadores e entusiastas percorrem o local em busca de experiências que combinam natureza e história.
Túnel Criciúma
O Túnel Criciúma, conhecido também como Túnel dos Ingleses de Cima, se destaca como um dos principais marcos do passado ferroviário de Alegre. Construído entre 1905 e 1915, ele integrou a antiga linha da Leopoldina Railway, responsável por impulsionar o escoamento da produção regional.
Com cerca de 180 metros de comprimento e 6 metros de altura, a estrutura impressiona pela técnica construtiva, feita com pedras encaixadas sem argamassa. Além disso, a inscrição datada de 12 de julho de 1915 reforça o período de intensa atividade econômica.
Atualmente, mesmo sem uso ferroviário, o túnel atrai visitantes interessados em trilhas e exploração histórica. Dessa forma, o local se mantém relevante no cenário turístico da cidade.
Túnel Monte Belo
O Túnel Monte Belo também integra o conjunto de estruturas ferroviárias que marcaram a história de Alegre. No passado, ele teve papel importante no transporte de mercadorias e passageiros pela região.
Apesar da desativação das ferrovias, o túnel permanece preservado e se consolida como um dos pontos históricos do município. Além disso, o local atrai exploradores e amantes de trilhas, que percorrem os antigos caminhos ferroviários em busca de novas experiências.
Assim, Alegre transforma seu passado ferroviário em oportunidade turística. Ao unir história, natureza e aventura, o município oferece roteiros que despertam a curiosidade e fortalecem o turismo regional.
Com informações da Prefeitura de Alegre.
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