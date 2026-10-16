Escondida na Mata Atlântica, cascata de 70 metros surpreende no Espírito Santo
A Cascata do Galo integra o Circuito Turístico do Galo, roteiro que reúne atrativos naturais, propriedades rurais e estabelecimentos voltados ao turismo.
As montanhas do Espírito Santo guardam paisagens que atraem visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza. Em Domingos Martins, um dos destaques é a Cascata do Galo, uma queda d’água com mais de 70 metros de altura, cercada pela vegetação da Mata Atlântica.
Localizada a aproximadamente 10 quilômetros do centro do município, a cachoeira chama a atenção pela imponência e pelo cenário natural. O destino também oferece oportunidades para contemplar a paisagem, aproveitar piscinas naturais e conhecer uma das regiões turísticas das montanhas capixabas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Cascata do Galo integra o Circuito Turístico do Galo, roteiro que reúne atrativos naturais, propriedades rurais e estabelecimentos voltados ao turismo. A região recebe visitantes interessados em conhecer as paisagens do interior e aproveitar atividades ao ar livre.
Cachoeira de 70 metros é atração em Domingos Martins
Com uma queda d’água que ultrapassa os 70 metros, a Cascata do Galo está entre os atrativos naturais de Domingos Martins. A água percorre as formações rochosas em meio à vegetação, criando uma paisagem que atrai turistas e moradores.
O ambiente também desperta o interesse de quem gosta de fotografar a natureza. A combinação entre as rochas, a mata e a água proporciona diferentes cenários para registros durante o passeio.
Além da contemplação, a região oferece possibilidades de atividades de aventura, como trilhas, ciclismo e rapel. A prática dessas modalidades exige atenção às condições do terreno e, quando necessário, acompanhamento especializado.
Para quem pretende aproveitar as piscinas naturais, é importante observar as condições da água e as orientações de segurança, especialmente em períodos de chuva.
Circuito Turístico do Galo reúne natureza e gastronomia
A visita à Cascata do Galo também permite conhecer outros atrativos de Domingos Martins. O Circuito Turístico do Galo passa por comunidades rurais e propriedades que preservam características do interior capixaba.
Ao longo do percurso, os visitantes encontram pousadas, bares e restaurantes, além de paisagens marcadas pelas montanhas e pela vegetação.
Domingos Martins também se destaca pela influência da colonização europeia, presente na gastronomia, na arquitetura e nas festas tradicionais. Essas características fazem do município um destino procurado por quem deseja combinar turismo de natureza e experiências culturais.
Conhecida como Cidade do Verde, a região reúne opções de lazer para diferentes perfis de visitantes, desde aqueles que buscam descanso até os interessados em atividades de aventura.
O que saber antes de visitar a Cascata do Galo?
Quem planeja conhecer a Cascata do Galo deve considerar algumas características do destino. Embora a região conte com estabelecimentos turísticos, a área próxima à queda d’água não dispõe de uma estrutura completa de apoio aos visitantes.
Por isso, a recomendação é levar água, alimentos leves, protetor solar e calçados adequados para caminhadas em terrenos naturais.
Também é importante preservar a vegetação e recolher todo o lixo produzido durante a visita. Essas atitudes ajudam a conservar o ambiente e contribuem para a manutenção do atrativo.
Antes de iniciar o passeio, vale consultar as condições de acesso, a previsão do tempo e as orientações locais, principalmente durante períodos de chuva intensa.
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