Espetáculo em alto mar! Saiba como observar baleias Jubarte no ES

O litoral capixaba já está recebendo uma visita muito especial! As gigantes do mar encantam visitantes na costa capixaba. Desde 19 de junho, a temporada 2025 de observação de baleias Jubarte está oficialmente aberta e já encantou visitantes com direito a acrobacias, saltos e borrifos de água. Mais de 20 baleias foram vistas em alto-mar em uma só saída

A primeira expedição deste ano ocorreu em Vitória. Participantes puderam contemplar uma série de comportamentos típicos das Jubartes. Saltos, batidas de nadadeira e exibições de cauda fazem parte do show natural.

De junho a outubro, o Espírito Santo recebe cerca de 100 a 30 mil baleias Jubarte, atraídas pelo clima e pelas águas calmas, que são perfeitas para o acasalamento e o nascimento dos filhotes no litoral capixaba.

Estima-se ainda que cerca de 25 mil Jubartes cruzem o litoral do estado a cada temporada.

Foto: Divulgação Projeto Baleia Jubarte

Turismo sustentável e economia local

O projeto Amigos da Jubarte, em parceria com a Prefeitura de Vitória e a CDTIV, promove a observação responsável das baleias, com foco na educação ambiental, capacitação de guias e economia local. Os barcos mantêm distância mínima de 100 m (200 m se houver filhotes) e não permanecem mais de 30 minutos próximos aos animais.

A temporada gera mais de R$ 1 milhão por temporada na capital, beneficiando hotéis, restaurantes, agências, barcos e guias

Segurança e regulamentação

Para garantir bem-estar e segurança, os visitantes devem escolher agências certificadas no site baleiajubarte.org.br. Elas são treinadas por profissionais, observadores e pesquisadores, que acompanham os passeios e explicam os aspectos técnicos e comportamentais das baleias

Mais do que turismo, a temporada é uma aula viva sobre conservação. A presença das Jubartes também impulsiona o turismo náutico de base comunitária, envolvendo pescadores e moradores locais.

Agências que realizam os passeios no ES

As reservas devem ser feitas diretamente com as operadoras turísticas credenciadas. Confira algumas das opções com embarques em Vitória e região:

AVES – Voando Alto

Instagram: @avesvoandoalto

WhatsApp: (27) 99980-0413

Jubarte Safari

Instagram: @jubartesafari

WhatsApp: (27) 99974-3653

Veleiro San 7

Instagram: @veleirosan7

WhatsApp: (27) 99888-3906

Quem pode participar e o que levar

Apesar de acessível, o passeio exige alguns cuidados. Ele não é recomendado para: Gestantes; Crianças com até 5 anos; Pessoas com labirintite ou síndrome do pânico; Indivíduos com mobilidade reduzida ou propensos a enjoos. É importante consultar um médico antes do passeio e seguir recomendações como dormir bem na véspera, evitar comidas pesadas e levar remédios indicados para enjoo.

Itens recomendados:

Roupas confortáveis e agasalho; Calçado fechado; Documento com foto; Lanche pessoal; Protetor solar, boné, óculos de sol; Garrafa de água reutilizável; Celular ou câmera carregados. As embarcações possuem banheiro, mas não há paradas para banho. O foco do passeio é exclusivamente a contemplação da vida marinha.

Cancelamentos e condições climáticas

A saída dos barcos depende das condições do mar, e não apenas do tempo em terra. Mesmo com céu limpo, ventos ou correntes podem impedir a navegação. A confirmação do passeio é feita até 12 horas antes, geralmente por grupo de WhatsApp com os participantes.

Se não houver avistamento de baleias, o valor não é reembolsado, mas algumas agências oferecem remarcação gratuita. Cancelamentos por parte do cliente só são reembolsáveis se solicitados com pelo menos 72 horas de antecedência.

Mais informações: @amigosdajubarte