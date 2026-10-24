Esse destino nas montanhas do Espírito Santo surpreende com cachoeiras e belezas naturais

Em meio às paisagens das Montanhas Capixabas, Afonso Cláudio se destaca como um destino para quem deseja fugir da rotina e aproveitar momentos de tranquilidade cercado pela natureza. Com cachoeiras, vales verdejantes, montanhas imponentes e uma forte tradição rural, o município oferece diferentes experiências para visitantes que buscam descanso, aventura e contato com as belezas do interior do Espírito Santo.

Conhecido como a Capital Estadual da Biodiversidade e do Queijo, Afonso Cláudio reúne atrativos que vão além das paisagens naturais. A hospitalidade dos moradores, os sabores da culinária regional e as tradições do campo ajudam a transformar a visita em uma experiência marcada pela simplicidade e pelo acolhimento.

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Para os amantes do ecoturismo, o município oferece oportunidades de explorar trilhas, contemplar formações rochosas e conhecer cachoeiras cercadas pela vegetação. Já quem prefere uma viagem mais tranquila encontra no ambiente rural um convite para desacelerar, apreciar a paisagem e aproveitar os pequenos prazeres da vida no interior.

Pedra dos Três Pontões é um dos cartões-postais

Entre os principais atrativos turísticos do município está a Pedra dos Três Pontões, uma formação rochosa que alcança aproximadamente 1.300 metros de altitude e chama a atenção por seu formato singular.

Com três grandes pontas que se destacam na paisagem, o monumento natural pode ser avistado de diferentes pontos da região, formando um cenário que atrai fotógrafos, aventureiros e visitantes interessados em conhecer as belezas das montanhas capixabas.

O entorno da formação rochosa reúne áreas de mata nativa e paisagens que favorecem a contemplação da natureza. A região também desperta o interesse de praticantes de atividades de aventura, como escalada, rapel e voo livre, em locais e condições apropriados.

Mesmo para quem não pretende praticar esportes radicais, a visita oferece a oportunidade de apreciar uma das paisagens mais marcantes do interior do Espírito Santo.

Cachoeira de Santa Luzia encanta pela imponência da queda d’água

Foto: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Outro destaque turístico de Afonso Cláudio é a Cachoeira de Santa Luzia, um dos atrativos naturais mais conhecidos do município.

Localizada na área rural, na Fazenda da Família Breda, a cachoeira impressiona pela queda principal de aproximadamente 70 metros de altura, cercada por rochas e vegetação.

O som da água, a paisagem verde e o ambiente natural fazem do local uma opção para quem deseja contemplar a natureza e aproveitar momentos de descanso.

O percurso até a queda principal exige atenção, pois apresenta pedras e trechos escorregadios. Por isso, é importante utilizar calçados adequados, verificar as condições de acesso e seguir as orientações dos responsáveis pelo local.

As áreas de corredeiras também chamam a atenção dos visitantes, mas qualquer atividade na água deve considerar as condições da correnteza, do tempo e a segurança do ambiente.

Cachoeira Fio de Ouro reúne tranquilidade e aventura

Foto: Secultur/Afonso Cláudio

Cercada por remanescentes de Mata Atlântica, a Cachoeira Fio de Ouro é mais uma opção para quem deseja explorar os atrativos naturais de Afonso Cláudio.

O nome faz referência ao efeito visual formado pela água que percorre as pedras e reflete a luz do sol, criando uma paisagem delicada em meio à vegetação.

O ambiente é especialmente atrativo para quem procura contemplação, fotografia de natureza e momentos de tranquilidade.

Além disso, a região apresenta características que despertam o interesse de praticantes de atividades de aventura, como o rapel, desde que realizadas em locais autorizados, com equipamentos adequados e acompanhamento especializado.

A combinação entre mata, água e formações rochosas torna a cachoeira uma das opções para incluir em um roteiro de ecoturismo pelo município.

Outras cachoeiras completam o roteiro turístico

Além de Santa Luzia e Fio de Ouro, Afonso Cláudio possui outros atrativos que merecem atenção de quem deseja conhecer suas paisagens naturais.

A Cachoeira Bela Vista chama a atenção pelo ambiente cercado de vegetação, enquanto a Cachoeira Bonita oferece um cenário de águas e formações naturais ideal para contemplação.

Na zona rural, a Cachoeira da Fazenda Milton Dias combina a paisagem campestre com a presença de cursos d’água, proporcionando ao visitante uma experiência ligada ao cotidiano do interior.

Também integram as opções de passeios as cachoeiras de Ibatinga, Ibicaba, Guandu, Rio das Cobras e Rio São Domingos Grande. Cada uma apresenta características próprias, ampliando as possibilidades de roteiros para quem deseja explorar diferentes regiões do município.

Antes de visitar esses locais, é recomendável confirmar as condições das estradas, a necessidade de autorização para entrar em propriedades particulares e a possibilidade de acompanhamento por guias locais.

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