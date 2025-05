Igreja centenária chama atenção em cidade do Sul do Espírito Santo

A Paróquia Divino Espírito Santo é uma igreja que chama atenção na cidade de Muniz Freire, no Sul do ES. Localizada no Centro do munícipio e no alto de um morro, a construção é cinza, sem nenhuma pintura, e já existe há mais de cem anos. Além disso, o sino ainda toca em alto som a cada mudança de hora.

Foto: Reprodução / Diocese de Cachoeiro

A igreja é bastante extensa e a parte interior também guarda muitas belezas. Há pinturas por todas as partes, inclusive no teto, além de diversas esculturas de personagens católicas. Geralmente, o espaço fica aberto durante todo o dia e recebe visitações. Todavia, você também pode acompanhar as atividades da igreja através do Instagram ou entrar em contato com a Secretaria Paroquial.

Ao chegar na Praça Divino Espírito Santo, a principal da cidade, já será possível visualizar a igreja. Sendo assim, o acesso é muito fácil e dá para subir de carro ou a pé.

De acordo com informações da Diocese de Cachoeiro, a Paróquia Divino Espírito Santo, em Muniz Freire – ES, possui 35 Comunidades Eclesiais de Base pertencentes à Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

📍 Rua Côn. José Bazzarella, 04 – Centro 29.380-000 – Muniz Freire – ES