Igrejas luteranas no ES: um roteiro cheio de história e cultura
Esses templos preservam a herança da imigração europeia e apresentam características arquitetônicas que enriquecem o roteiro turístico no Estado.
O turismo religioso se fortalece no Espírito Santo e, ao mesmo tempo, atrai visitantes em busca de experiências que unem fé, cultura e história. Nesse cenário, as igrejas luteranas ganham destaque como pontos de visitação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, esses templos preservam a herança da imigração europeia e apresentam características arquitetônicas que enriquecem o roteiro turístico no Estado.
Leia também: Entre fé e história, igrejas fazem de Itapemirim um destino religioso
Conheça três Igrejas Luteranas no Espírito Santo:
Igreja Luterana em Domingos Martins
Em Domingos Martins, a igreja luterana se destaca pela importância histórica. Inaugurado em 1866, o templo foi o primeiro da América Latina, de confissão luterana, a possuir torre. Na época, restrições legais limitavam esse tipo de construção, o que torna o feito ainda mais relevante.
Além disso, o local foi tombado como patrimônio histórico estadual. Situada na praça de Campinho, a igreja chama a atenção pela arquitetura e integra o circuito turístico da região serrana.
Igreja Luterana em Vila Pavão
Já em Vila Pavão, a conhecida “Igrejona” se consolida como um dos principais símbolos da cidade. Com estrutura imponente, o templo evidencia a influência dos imigrantes europeus na formação local.
Ao mesmo tempo, o espaço mantém sua função religiosa ativa, com celebrações frequentes. Além disso, o ambiente interno simples e acolhedor reforça o sentimento de pertencimento da comunidade e atrai visitantes interessados em história e cultura.
Igreja Luterana em Santa Maria de Jetibá
Em Santa Maria de Jetibá, a tradição luterana permanece presente desde o século XIX. A primeira capela foi inaugurada em 1892 por imigrantes pomeranos e alemães. Posteriormente, a paróquia se tornou independente e ampliou sua atuação na região.
O templo atual, inaugurado em 1918, segue em funcionamento e preserva práticas culturais, como corais e apresentações musicais. Dessa forma, o espaço mantém viva a identidade histórica da comunidade.
Portanto, as igrejas luteranas do Espírito Santo ampliam o potencial do turismo religioso no Estado. Portanto, ao visitar esses locais, o público encontra não apenas espaços de fé, mas também registros importantes da formação cultural capixaba.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726