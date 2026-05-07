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Igrejas luteranas no ES: um roteiro cheio de história e cultura

Esses templos preservam a herança da imigração europeia e apresentam características arquitetônicas que enriquecem o roteiro turístico no Estado.

Igreja luterana Domingos Martins 1
Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

O turismo religioso se fortalece no Espírito Santo e, ao mesmo tempo, atrai visitantes em busca de experiências que unem fé, cultura e história. Nesse cenário, as igrejas luteranas ganham destaque como pontos de visitação.

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Além disso, esses templos preservam a herança da imigração europeia e apresentam características arquitetônicas que enriquecem o roteiro turístico no Estado.

Leia também: Entre fé e história, igrejas fazem de Itapemirim um destino religioso

Conheça três Igrejas Luteranas no Espírito Santo:

Igreja Luterana em Domingos Martins

domingos martins igreja luterana
Foto: Divulgação

Em Domingos Martins, a igreja luterana se destaca pela importância histórica. Inaugurado em 1866, o templo foi o primeiro da América Latina, de confissão luterana, a possuir torre. Na época, restrições legais limitavam esse tipo de construção, o que torna o feito ainda mais relevante.

Além disso, o local foi tombado como patrimônio histórico estadual. Situada na praça de Campinho, a igreja chama a atenção pela arquitetura e integra o circuito turístico da região serrana.

Igreja Luterana em Vila Pavão

Foto: Divulgação/Setur

Já em Vila Pavão, a conhecida “Igrejona” se consolida como um dos principais símbolos da cidade. Com estrutura imponente, o templo evidencia a influência dos imigrantes europeus na formação local.

Ao mesmo tempo, o espaço mantém sua função religiosa ativa, com celebrações frequentes. Além disso, o ambiente interno simples e acolhedor reforça o sentimento de pertencimento da comunidade e atrai visitantes interessados em história e cultura.

Igreja Luterana em Santa Maria de Jetibá

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Em Santa Maria de Jetibá, a tradição luterana permanece presente desde o século XIX. A primeira capela foi inaugurada em 1892 por imigrantes pomeranos e alemães. Posteriormente, a paróquia se tornou independente e ampliou sua atuação na região.

O templo atual, inaugurado em 1918, segue em funcionamento e preserva práticas culturais, como corais e apresentações musicais. Dessa forma, o espaço mantém viva a identidade histórica da comunidade.

Portanto, as igrejas luteranas do Espírito Santo ampliam o potencial do turismo religioso no Estado. Portanto, ao visitar esses locais, o público encontra não apenas espaços de fé, mas também registros importantes da formação cultural capixaba.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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