Ilha do Imperador: refúgio de águas calmas encanta no interior do ES
Com paisagens encantadoras, a ilha proporciona momentos de descanso e contemplação.
Quem busca um destino para fugir da rotina e aproveitar o contato com a natureza encontra em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, uma alternativa ainda pouco explorada. Entre os principais atrativos turísticos do município está a Ilha do Imperador, um refúgio cercado pelo verde e marcado pela tranquilidade de suas águas.
Com paisagens encantadoras, a ilha proporciona momentos de descanso e contemplação. O local também é ideal para passeios em família e piqueniques à sombra das árvores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além da Ilha do Imperador, Rio Bananal reúne lagoas, cachoeiras e trilhas ecológicas que atraem visitantes interessados em ecoturismo e atividades ao ar livre.
Lagoa Jesuína reúne lazer e aventura
Outro destaque do turismo em Rio Bananal é a Lagoa Jesuína, que possui ligação com a Lagoa Juparanã. Seu nome remete à presença dos jesuítas na região, que contribuíram para a formação cultural local.
Considerada um dos pontos turísticos mais visitados do município, a lagoa oferece estrutura para receber visitantes, com restaurante, área para camping, passeios de lancha e jet-ski.
O pôr do sol também está entre os grandes atrativos do local. Ao fim do dia, as cores do céu transformam a paisagem e proporcionam momentos de contemplação.
Natureza e cultura no interior capixaba
Localizado na microrregião do Rio Doce, Rio Bananal possui cerca de 19 mil habitantes e preserva características típicas do interior capixaba.
Além das belezas naturais, o município mantém vivas suas tradições religiosas, festas populares e costumes transmitidos entre gerações.
A hospitalidade dos moradores, somada às paisagens naturais e às opções de lazer, faz de Rio Bananal uma alternativa para quem deseja explorar novos destinos no Espírito Santo e aproveitar momentos de tranquilidade.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
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