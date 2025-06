Lagoa do Siri: um dos lugares preferidos dos turistas em Marataízes

A Lagoa do Siri, localizada em Marataízes, Espírito Santo, é o destino ideal para um dia de lazer em família. Com águas calmas, a lagoa oferece um ambiente perfeito para crianças brincarem e nadarem sem preocupações. Além disso, é um local procurado para a prática de esportes náuticos e pesca, sendo um dos pontos mais movimentados do Sul do Estado.

Situada a 9 km do centro de Marataízes, na Região Turística da Costa e da Imigração, a Lagoa do Siri encanta os visitantes com sua beleza natural. A vista panorâmica da lagoa, já visível da rodovia, impressiona quem passa por ali. Um destaque adicional é o letreiro com a hashtag #amor❤es, localizado próximo à ponte, oferecendo uma bela vista tanto da lagoa quanto do mar.

Foto: Divulgação Setur

Com uma faixa de areia dourada e rodeada por coqueiros, a Lagoa do Siri possui uma atmosfera tropical única. A infraestrutura do local é outro atrativo, com quiosques, bares e restaurantes que garantem conforto para os visitantes. As mesas e cadeiras dispostas à margem e até dentro da lagoa tornam o ambiente ainda mais convidativo para quem deseja relaxar.

Além da lagoa, a Praia da Lagoa do Siri, situada logo ao lado, oferece a opção de alternar entre banhos de lagoa e mar, proporcionando ainda mais diversão para toda a família. E para os que desejam explorar mais a região, as famosas Falésias de Marataízes estão a apenas 6 minutos de carro, sendo uma excelente opção de passeio complementar.

Se você está buscando um lugar aconchegante e cheio de beleza para curtir o dia, a Lagoa do Siri é, sem dúvida, uma escolha perfeita!

Foto: Divulgação Setur

