Lagoa Misteriosa reabre ao público para flutuação e mergulhos

Prepare o snorkel e as poses para a câmera subaquática, pois a encantadora Lagoa Misteriosa, em Jardim, no Mato Grosso do Sul, está oficialmente aberta para mais uma temporada de flutuação e mergulho com cilindro.

A menos de 70 km de Bonito, um dos destinos de ecoturismo mais procurados do Brasil, o atrativo reabre entre abril e setembro. Nesse período, a transparência da água atinge níveis impressionantes, oferecendo visibilidade que pode chegar a até 40 metros.

A experiência é de tirar o fôlego. Mergulhadores e visitantes flutuam sobre um cenário hipnotizante, cercados por plantas submersas, formações rochosas e peixes que circulam com total naturalidade nesse verdadeiro aquário natural.

E o segredo de tanta clareza está no solo calcário da região, que funciona como um filtro natural, retendo impurezas e deixando a água incrivelmente límpida. É, sem dúvida, um espetáculo da natureza!

Para mergulhadores profissionais e amadores!

Mesmo quem nunca mergulhou antes pode se aventurar na Lagoa Misteriosa, segundo os instrutores do destino. O atrativo oferece flutuação tranquila com colete e máscara, ideal para iniciantes, e também o famoso mergulho de batismo, em que você desce com cilindro acompanhado por um instrutor experiente.

Já os mais aventureiros e certificados podem explorar ainda mais fundo com os mergulhos avançados, que seguem as paredes de uma dolina submersa, depressão com cerca de 75 metros de altura, cercada por mata nativa.

Lagoa Misteriosa

O nome Lagoa Misteriosa não é por acaso. Até hoje, ninguém sabe ao certo qual é sua profundidade total. As medições mais recentes indicam cerca de 220 metros, mas há quem diga que o fundo ainda está longe de ser alcançado.

Além da natureza caprichada, a temporada 2025 traz melhorias importantes na estrutura do atrativo. A tirolesa foi reforçada com cabo de aço duplo, o deque ganhou novos corrimãos e o sistema de resgate foi aprimorado, mesmo nunca tendo sido necessário.

Dica importante

Como a visibilidade da água depende das condições climáticas e da proliferação de algas naturais (que ocorre no restante do ano), a Lagoa Misteriosa só abre entre abril e setembro. Por isso, as vagas costumam se esgotar rápido. Reserve com antecedência para garantir o seu lugar nessa aventura.

Assim, os interessados devem fazer as reservas pelas agências de turismo locais ou diretamente no site oficial do atrativo.

