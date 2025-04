Maior estátua de Cristo do mundo é inaugurada no Rio Grande do Sul

A pequena cidade de Encantado, no interior do Rio Grande do Sul, inaugurou uma super atração que promete fazer sucesso entre turistas do Brasil e do exterior. É o Complexo Cristo Protetor, que conta com a maior estátua de Cristo no mundo com 43,5 metros de altura, sendo 5,5 metros mais alta do que o famoso Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro. Saiba mais sobre o novo complexo gaúcho!

Cristo Protetor no Rio Grande do Sul

Localizado a cerca de 140 quilômetros de Porto Alegre, no Vale do Taquari, o Cristo Protetor já recebia visitantes desde 2022, porém somente agora a estrutura foi completamente aberta.

A região em que a estátua está foi uma das mais afetadas pelas enchentes de 2023, que fizeram um grande estrago em terras gaúchas. Com isso, a nova atração é uma aposta para retomar o turismo por lá.

A cerimônia de inauguração recebeu o cardeal italiano Silvano Maria Tomasi, enviado do Papa Francisco, que rezou uma missa no local. O cardeal também leu uma mensagem enviada pelo Papa. “Esta majestosa obra, fruto da fé e da devoção de tantas pessoas, tornou-se desde a sua construção, em meio aos desafios da pandemia, um sinal eloquente do acolhimento e da esperança deste povo, inspirando nos milhares de peregrinos provenientes do mundo inteiro sentimentos de resiliência e de renovação, especialmente nos momentos de maior dificuldade como nas recentes catástrofes naturais que atingiram esta região”, diz um trecho da mensagem do líder da Igreja Católica.

A obra de edificação do Cristo Protetor teve R$ 25 milhões de investimentos, e não conta com recursos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. O monumento foi inteiramente construído a partir de doações e arrecadações com a colaboração espontânea da comunidade.

Segundo a administração do local, mais de 10 mil pessoas passaram pelo complexo no primeiro dia oficialmente aberto para conhecer a maior estátua de Cristo no mundo.

Compare as alturas das estátuas de Cristo pelo Brasil:

Cristo do RS tem 5,5 metros a mais do que o Cristo do RJ (Arte: Melhores Destinos)

Em números, o monumento conta com 43,5 metros de altura total, 37,5 metros de altura da estátua, 6 metros de pedestal, 39 metros de envergadura e fica a 436 metros do nível do mar. O complexo tem ainda uma capela de vidro, mirante em formato de coração (ainda fechado), velário, praça de alimentação, lojinhas e estacionamento (em breve).

Cristo Protetor está localizado a cerca de 140 km de Porto Alegre

O ingresso do Cristo Protetor é único e custa R$ 30 por adulto, sendo que crianças até 12 anos não pagam. Quem tiver a partir de 60 anos paga meia-entrada, bem como moradores de Encantado, desde que comprovem o benefício. Mais informações sobre o Cristo Protetor no site oficial!

