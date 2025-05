Mapa do Turismo 2025 tem adesão de 90% dos municípios capixabas

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão do Turismo (Gestur), lançou a nova edição do Mapa do Turismo 2025, instrumento fundamental de planejamento e fortalecimento do setor turístico no Espírito Santo. A publicação, divulgada nesta terça-feira (27), conta com a adesão de 70 municípios capixabas, representando 90% de participação e abrangendo todas as dez Regiões Turísticas do Estado.

O Mapa do Turismo Brasileiro visa organizar e fomentar o turismo regional, permitindo que os municípios incluídos tenham acesso a projetos e iniciativas nas áreas de promoção, infraestrutura e qualificação profissional, além de recursos federais e programas voltados ao crescimento do setor.

O Mapa do Turismo deste ano traz algumas novidades. Entre elas, o retorno da Região Doce Terra Morena, com todos os seus cinco municípios cadastrados: Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo. Além disso, outras cidades também foram reintegradas ao Mapa, como Jerônimo Monteiro (Região Caparaó Capixaba), Rio Bananal (Região do Verde e das Águas) e Barra de São Francisco (Região Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras.

Em comparação com a última edição, o número de municípios fora do Mapa diminuiu: eram 11 em 2024 e agora são oito, sendo eles: Conceição do Castelo, Marechal Floriano, Presidente Kennedy, Alto Rio Novo, São Domingos do Norte, Vila Valério, Vila Pavão e Água Doce do Norte.

“O Mapa do Turismo é uma ferramenta estratégica fundamental para que possamos avançar com inteligência e planejamento, valorizando cada região do nosso estado e promovendo oportunidades. Com 70 municípios integrados, fortalecemos ainda mais as políticas públicas voltadas ao turismo no Espírito Santo, garantindo que mais cidades estejam aptas a receber investimentos, qualificação e estrutura”, pontuou o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.

Mudanças

Neste ano, o Mapa do Turismo Brasileiro conta com algumas mudanças em relação aos critérios de classificação. A partir de agora, as cidades passaram a ser reorganizadas de acordo com os seus fatores turísticos, substituindo as antigas categorias A, B, C, D e E, por três novas:

Municípios turísticos (equivalente às antigas categorias A e B), aqueles que concentram os maiores fluxos de visitantes e detêm os principais atrativos e serviços turísticos.

Municípios com oferta turística complementar (equivalente às antigas categorias C e D): aqueles que possuem atrativos e serviços que agregam à oferta turística da região.

Municípios de apoio ao turismo (equivalente à antiga categoria E): aqueles que não têm fluxo turístico ou apresentam movimento pouco expressivo, mas se beneficiam da atividade fornecendo, para cidades com oferta complementar, mão de obra, serviços ou produtos associados ao setor.

A atualização nos nomes da categorização das cidades que integram o Mapa segue as diretrizes da Nova Lei Geral do Turismo e do Plano Nacional do Turismo 2024-2027, categorizando as cidades conforme seus fatores turísticos, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e estratégico do setor nos próximos anos.

Entretanto, essa mudança na nomenclatura não altera a forma como os municípios participam do Mapa do Turismo nem a destinação de verbas federais para o setor. O Mapa continua sendo um instrumento que orienta a aplicação dos investimentos direcionados às localidades que atendem aos critérios estabelecidos pelo Ministério do Turismo (MTur).

Critérios

De acordo com o MTur, conforme informações divulgadas no site oficial do Governo Federal, os municípios precisam atender a alguns critérios para integrar o Mapa, como:

Possuir uma secretaria ou departamento de Turismo;

Contar com uma Lei Orçamentária específica;

Ter prestadores de serviços turísticos cadastrados no CADASTUR;

Manter um Conselho Municipal de Turismo ativo;

Assinar um termo de compromisso;

Preencher a aba de atividades turísticas no sistema.

Os municípios interessados em se integrar a uma região turística no Mapa do Turismo Brasileiro devem preencher o cadastro por meio do sistema eletrônico, disponível em www.sistema.mapa.turismo.gov.br.

Importância de integrar o Mapa do Turismo

Os municípios integrantes do Mapa do Turismo poderão ter acesso a recursos e programas do Governo do Estado e do Ministério do Turismo, principalmente nas áreas de promoção, infraestrutura e qualificação profissional. Além disso, o Mapa também facilita a inserção dessas cidades em políticas públicas e investimentos que movimentam a economia, geram empregos e aumentam o número de visitantes.

A Setur reforça que o Mapa tem validade de um ano, mas pode ser atualizado a qualquer momento. Por isso, os municípios não incluídos nesta edição ainda podem buscar orientação para se integrar às próximas atualizações, desde que os critérios sejam cumpridos.

As prefeituras interessadas devem procurar a Gerência de Gestão do Turismo (Gestur), que está disponível para orientar os gestores municipais no processo de regularização e inclusão no Mapa. O número para contato é: (27) 3636-8010.

Para acessar a edição do Mapa do Turismo 2025, clique aqui.