Maria-Fumaça e memórias do ES atraem visitantes em Viana

Para quem busca experiências que unem história, cultura e lazer, o Espírito Santo oferece destinos que surpreendem pela autenticidade. Nesse cenário, Viana se destaca ao preservar um dos seus mais importantes patrimônios: a Estação Ferroviária, que hoje funciona como um museu a céu aberto e atrai visitantes interessados em reviver o passado ferroviário do estado.

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Logo na chegada, o visitante encontra um ambiente que convida a uma verdadeira viagem no tempo. Inaugurada em 1895, a estação mantém características originais da arquitetura das antigas ferrovias e guarda elementos que marcaram o desenvolvimento da região. Além disso, o espaço reúne objetos históricos, como sinos, máquinas de calcular e documentos que ajudam a contar a história da ferrovia no Espírito Santo.

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Entre os principais atrativos, a locomotiva Maria-Fumaça chama a atenção e se torna um dos pontos mais fotografados do local. A peça centenária reforça o valor histórico do espaço e encanta visitantes de todas as idades. Ao mesmo tempo, a presença da locomotiva contribui para tornar a experiência ainda mais imersiva e educativa.

Estação Ferroviária de Viana se destaca no turismo do ES

Com o passar dos anos, a estação passou por transformações e ganhou novas funções. Atualmente, ela integra o circuito cultural de Viana e recebe eventos, exposições e atividades que valorizam a memória local. Dessa forma, o espaço se consolida como um ponto de encontro entre passado e presente, oferecendo opções de lazer e aprendizado.

Para quem deseja incluir o passeio no roteiro, a visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Portanto, o local se torna uma alternativa acessível para moradores e turistas que querem explorar mais sobre a história capixaba e aproveitar um passeio cultural na região.

Com informações da Prefeitura de Viana.