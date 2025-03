Me leva amor! Confira 3 hospedagens imperdíveis nas montanhas

Fala turisteiros!

As montanhas capixabas foram as escolhidas da vez! Através das nossas redes sociais, listamos opções imperdíveis de hospedagens nas montanhas e pousadas para casais, que estão em busca de romance e tranquilidade.

Então, se prepare para encaminhar essa matéria para seu par! Se você procura por chalés com um toque especial, venha se encantar com essas três opções que selecionamos com muito carinho!

Primeiramente, os chalés Laguna, em Venda Nova:

Os Chalés Laguna, em Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante, oferecem uma experiência de hospedagem de luxo nas montanhas capixabas, com chalés projetados para proporcionar conforto, sofisticação e contato com a natureza.

Vistas panorâmicas: todos os chalés oferecem vistas deslumbrantes da Pedra Azul, do Forno Grande e das montanhas da região.

Chalés Super Luxo: nas versões superluxo, os hóspedes podem desfrutar de uma piscina privativa com borda infinita e água aquecida.

Contato com a natureza: os chalés são projetados para se integrarem à paisagem natural, proporcionando momentos de relaxamento e contato com a natureza.

Foto: Chalés Laguna

Em segundo lugar, os Chalés Grecco:

Também localizados em Venda Nova do Imigrante, os chalés oferecem um ambiente rústico e charmoso, com lareira, hidromassagem e varanda com vista para as montanhas. Por outro lado, a pousada se destaca pela decoração aconchegante e pelo atendimento personalizado.

Aliás, os hóspedes podem desfrutar de um delicioso café da manhã com produtos da região.

Foto: Chalés Grecco

Por fim, a Pousada Vale dos Pássaros em Santa Teresa:

Essa nos encantou por parecer estar em uma cidade famosa da Serra Gaúcha. A pousada oferece chalés aconchegantes com decoração rústica, lareira e hidromassagem, perfeitos para casais que buscam um refúgio tranquilo.

Está localizada em meio a uma incrível área verde, com trilhas ecológicas e cachoeiras próximas. Também possui um restaurante na pousada, que serve pratos da culinária local, com ingredientes frescos e saborosos.

Foto: Pousada Vale dos Pássaros

Em resumo, essas três pousadas foram as escolhidas como chalés inusitados e românticos perfeitos para casais que buscam hospedagens nas nossas montanhas capixabas.

E aí, qual será seu próximo destino? Aproveita e já segue a gente nas redes sociais, e nos marca, queremos te ver!

