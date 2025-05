Mercado de Pescado tem foco no turismo e tradição pesqueira na Prainha

A tradicional região da Prainha, no centro histórico de Vila Velha, está prestes a ganhar um novo símbolo de valorização cultural e econômica. A Secretaria de Obras está finalizando o projeto executivo para a construção do novo Mercado de Pescado, um equipamento público que promete movimentar o turismo, fortalecer a atividade pesqueira e aquecer a economia local.

Com área total de aproximadamente 3.900 metros quadrados, o novo mercado será dividido em três blocos integrados, pensados para atender os pescadores, moradores e visitantes. O investimento previsto é de R$ 25 milhões.

“O Mercado de Pescado na Prainha representará um novo marco para Vila Velha. Este espaço contará com toda a infraestrutura necessária para acolher pescadores artesanais e armadores, permitindo um manejo mais eficiente do pescado e agregando maior valor à comercialização dos produtos. Além disso, será um novo ponto de encontro para moradores e turistas, dinamizando e impulsionando a economia local”, ressaltou o prefeito Arnaldinho Borgo.

O primeiro bloco será voltado à gastronomia. Está prevista a instalação de uma praça de alimentação com seis pontos fixos e um restaurante com vista privilegiada para a Baía de Vitória – um convite à contemplação e à culinária local. Haverá ainda espaços de convivência, reforçando o caráter acolhedor e cultural do novo centro.

Já o segundo bloco será dedicado à alma do mercado: a atividade pesqueira. O espaço abrigará áreas específicas para produção e processamento de pescados, além das sedes das associações de pescadores que atuam na região. A proposta é garantir condições dignas e modernas para os trabalhadores que mantêm viva uma das tradições mais antigas da cidade.

No terceiro bloco, estão previstas lojas comerciais, áreas de apoio e um espaço reservado à segurança do entorno. A proposta é que o conjunto funcione de maneira integrada, com estrutura moderna e funcional.

Sustentabilidade

O projeto também tem foco na sustentabilidade. De acordo com a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, estão previstas soluções que priorizam o uso de materiais duráveis, acessibilidade universal e conforto ambiental, respeitando a paisagem natural e o patrimônio histórico da Prainha – marco do início da colonização do Espírito Santo.

Menara também informou que em breve será lançada a licitação da obra. “Estamos na fase final do projeto executivo e, tão logo concluída essa etapa, vamos dar início ao processo licitatório. A expectativa é que, após a contratação da empresa responsável, a execução da obra seja dure até 540 dias”, explicou.

Com a construção, a expectativa é que o novo mercado se torne um polo atrativo não apenas para o comércio de pescados, mas também para o turismo cultural e gastronômico da cidade. A proposta une preservação, modernidade e fomento à economia, em um espaço onde tradição e futuro se encontram.

