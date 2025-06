Mirante da Tentativa revela paisagens incríveis em Rio Novo do Sul

Se você está em busca de um destino que une natureza exuberante, aventura e vistas deslumbrantes, o Mirante da Tentativa, localizado em Rio Novo do Sul, é o lugar perfeito para a sua próxima viagem. Este atrativo, ainda pouco explorado, vem ganhando destaque entre os amantes do turismo ecológico e oferece uma experiência única aos visitantes.

O mirante fica na comunidade de São Caetano, interior do município, e a trilha até lá é um convite para os amantes da natureza. Portanto, prepare-se para avistar diversas espécies de aves e, quem sabe, até alguns pequenos animais silvestres.

Foto: Divulgação

Chegando ao topo, você será recompensado com uma vista panorâmica de tirar o fôlego. O mirante proporciona uma visão privilegiada do horizonte, com montanhas e vales que se estendem até onde a vista alcança.

Com incríveis 545 metros acima do nível do mar, o mirante permite a vista de todo o litoral sul capixaba. Além disso, de lá os visitantes também conseguem avistar outros pontos turísticos, como o Monte Aghá e a Pedra do Frade e a Freira. Assim, é um lugar ideal para fotos incríveis e momentos de contemplação.

Foram os próprios moradores que descobriram o local, perceberam o potencial turístico, não só deste, mas de outros pontos da cidade, a apresentar para quem não conhecia. No mirante, as pessoas ainda encontram um balanço para curtir e fotografar.

Conexão com a natureza

O Mirante da Tentativa é um verdadeiro tesouro em Rio Novo do Sul, ideal para quem busca se conectar com a natureza e desfrutar de momentos inesquecíveis. Não perca a oportunidade de conhecer esse lugar encantador e fazer parte das belezas que o Espírito Santo tem a oferecer. Prepare-se para uma aventura que ficará marcada na sua memória! Venha explorar o Mirante da Tentativa e descubra a magia de Rio Novo do Sul!

Foto: Reprodução Instagram @descubrarionovo