Montanhas Capixabas viram refúgio para famílias nas férias de julho

As férias escolares de julho de 2026 encontram nas Montanhas Capixabas o cenário ideal para quem busca momentos de lazer em família, contato com a natureza e experiências autênticas. Com clima ameno, paisagens exuberantes e uma rica programação turística, a região reúne atrativos para todas as idades nos dez municípios associados ao Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB): Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

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Reconhecida como o principal polo de turismo de experiência do Espírito Santo, a região oferece muito mais do que belas paisagens. Durante o inverno, visitantes podem conhecer propriedades rurais, vivenciar o cotidiano das famílias produtoras e acompanhar de perto a produção de cafés especiais, azeites de oliva, chocolates artesanais, queijos, embutidos, doces, biscoitos e outros produtos típicos da agricultura familiar. As experiências incluem degustações, visitas guiadas, vivências no campo e atividades que aproximam adultos e crianças das tradições locais.

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Os roteiros turísticos elaborados pelo MCC&VB permitem que cada família monte seu próprio itinerário, combinando natureza, cultura e gastronomia. Trilhas, cachoeiras, parques, mirantes e áreas de preservação ambiental dividem espaço com cafeterias, vinícolas, cervejarias artesanais, agroindústrias, restaurantes e pousadas. Entre os destaques estão a região de Pedra Azul, a Rota do Lagarto e diversos circuitos de agroturismo espalhados pelos municípios, onde a hospitalidade das comunidades locais é um dos principais diferenciais.

Referência no agroturismo

Cada cidade oferece características próprias que ampliam as possibilidades de passeio. Venda Nova do Imigrante é referência nacional em agroturismo, produção de cafés especiais e eventos culturais. Domingos Martins encanta pela combinação entre gastronomia, hospedagem e natureza, enquanto Marechal Floriano preserva as tradições da imigração europeia. E Castelo, Conceição do Castelo, Alfredo Chaves, Afonso Cláudio, Vargem Alta, Brejetuba e Laranja da Terra completam a experiência com cachoeiras, montanhas, sítios, fazendas, produtos artesanais e paisagens que convidam ao descanso e à contemplação.

Além das atrações permanentes, o calendário oficial do MCC&VB reserva eventos que tornam o mês de julho ainda mais especial. Entre os destaques está a 35ª Expo Agro de Castelo, de 30 de julho a 2 de agosto, que reúne exposições, gastronomia, atrações culturais e entretenimento para toda a família. A programação reforça o potencial das Montanhas Capixabas como um destino completo para as férias de inverno, reunindo clima agradável, boa infraestrutura turística, experiências autênticas e opções de lazer capazes de agradar crianças, jovens, adultos e idosos.