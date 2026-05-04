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Monumentos em Vitória guardam histórias que você precisa conhecer

Espalhados por diferentes regiões da capital, monumentos contam capítulos importantes da formação do povo capixaba.

Foto: 123 milhas

Quem visita Vitória em busca de turismo cultural encontra um roteiro rico em história, arte e identidade. Espalhados por diferentes regiões da capital, monumentos contam capítulos importantes da formação do povo capixaba.

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Assim, ao percorrer esses espaços, o visitante não apenas aprecia obras urbanas, mas também compreende as influências religiosas, sociais e culturais que moldaram a cidade ao longo do tempo.

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Confira os principais monumentos culturais de Vitória:

Cruz Reverente

Foto: Arte Pública Capixaba

Localizada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, a obra marca a visita do Papa João Paulo II ao Espírito Santo, em 1991. Inclusive, o escultor Iannis Zavoudakis criou uma cruz de aço com linhas curvas, apoiada sobre base de concreto.

No topo, uma pomba branca simboliza o Espírito Santo, elemento central da fé católica. Dessa forma, o monumento se destaca tanto pela estética quanto pelo significado religioso.

Monumento à Comunidade Negra

Foto: Arte Pública Capixaba

Na Avenida Américo Buaiz, em frente à Assembleia Legislativa, a escultura de Ireneu Ribeiro homenageia a contribuição do povo afrodescendente.

Representando uma casaca — instrumento típico do Congo capixaba —, a obra reforça a importância cultural e histórica dessa manifestação na formação do estado.

Monumento a Dona Domingas

Foto: Divulgação

No Centro Histórico, ao lado da escadaria do Palácio Anchieta, a estátua em bronze retrata uma figura conhecida das ruas da cidade.

Criada pelo artista Carlo Crepaz, a obra homenageia Dona Domingas, catadora de papel que se tornou símbolo da realidade urbana e da resistência cotidiana.

Monumento a Iemanjá

Foto: Divulgação

Na Praia de Camburi, a escultura inaugurada em 1988 representa a Rainha do Mar, figura central das religiões afro-brasileiras.

Produzida em concreto armado, também por Zavoudakis, a obra valoriza tradições religiosas e culturais presentes na identidade capixaba.

Monumento ao Índio Araribóia

Foto: Divulgação

Instalada nas dependências do Clube de Regatas Saldanha da Gama, a escultura em bronze, de Carlo Crepaz, retrata um guerreiro indígena em posição de vigilância.

Apontando arco e flecha para a baía de Vitória, o monumento simboliza a presença e a resistência dos povos originários.

Monumento ao Imigrante

Foto: Divulgação

Na Praça José Neffa, na Enseada do Suá, a obra de Sheila Basílio celebra a influência da imigração italiana no Espírito Santo.

Aliás, com dois obeliscos de granito verde, o monumento representa a conexão entre povos e culturas. Além disso, a iluminação noturna, com as cores da bandeira italiana, reforça o caráter simbólico e visual da estrutura.

Monumento a Mãe

Foto: Divulgação

Na Praça Costa Pereira, no Centro, a escultura em ferro criada por Maurício Salgueiro simboliza o vínculo entre mãe e filho.

A obra utiliza formas que remetem ao útero materno, destacando a relação de origem e proteção. Posteriormente, o monumento passou por restauração, mantendo sua relevância artística.

Monumento ao Trabalho

Foto: Divulgação

Também no Centro Histórico, na Praça Ubaldo Ramalhete, a escultura de Euclydes Fonseca representa um trabalhador em plena atividade.

Isso porque, com um martelo nas mãos, a figura expressa esforço e dedicação, valorizando o papel do trabalho na construção da sociedade.

Portanto, Vitória se apresenta como um destino que vai além das paisagens naturais. Aliás, ao reunir monumentos que refletem diferentes épocas e influências, a cidade oferece ao visitante um mergulho na cultura capixaba, tornando o turismo uma experiência de aprendizado e conexão com a história local.

Com informações da Prefeitura de Vitória.

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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