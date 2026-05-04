Monumentos em Vitória guardam histórias que você precisa conhecer
Espalhados por diferentes regiões da capital, monumentos contam capítulos importantes da formação do povo capixaba.
Quem visita Vitória em busca de turismo cultural encontra um roteiro rico em história, arte e identidade. Espalhados por diferentes regiões da capital, monumentos contam capítulos importantes da formação do povo capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Assim, ao percorrer esses espaços, o visitante não apenas aprecia obras urbanas, mas também compreende as influências religiosas, sociais e culturais que moldaram a cidade ao longo do tempo.
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Confira os principais monumentos culturais de Vitória:
Cruz Reverente
Localizada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, a obra marca a visita do Papa João Paulo II ao Espírito Santo, em 1991. Inclusive, o escultor Iannis Zavoudakis criou uma cruz de aço com linhas curvas, apoiada sobre base de concreto.
No topo, uma pomba branca simboliza o Espírito Santo, elemento central da fé católica. Dessa forma, o monumento se destaca tanto pela estética quanto pelo significado religioso.
Monumento à Comunidade Negra
Na Avenida Américo Buaiz, em frente à Assembleia Legislativa, a escultura de Ireneu Ribeiro homenageia a contribuição do povo afrodescendente.
Representando uma casaca — instrumento típico do Congo capixaba —, a obra reforça a importância cultural e histórica dessa manifestação na formação do estado.
Monumento a Dona Domingas
No Centro Histórico, ao lado da escadaria do Palácio Anchieta, a estátua em bronze retrata uma figura conhecida das ruas da cidade.
Criada pelo artista Carlo Crepaz, a obra homenageia Dona Domingas, catadora de papel que se tornou símbolo da realidade urbana e da resistência cotidiana.
Monumento a Iemanjá
Na Praia de Camburi, a escultura inaugurada em 1988 representa a Rainha do Mar, figura central das religiões afro-brasileiras.
Produzida em concreto armado, também por Zavoudakis, a obra valoriza tradições religiosas e culturais presentes na identidade capixaba.
Monumento ao Índio Araribóia
Instalada nas dependências do Clube de Regatas Saldanha da Gama, a escultura em bronze, de Carlo Crepaz, retrata um guerreiro indígena em posição de vigilância.
Apontando arco e flecha para a baía de Vitória, o monumento simboliza a presença e a resistência dos povos originários.
Monumento ao Imigrante
Na Praça José Neffa, na Enseada do Suá, a obra de Sheila Basílio celebra a influência da imigração italiana no Espírito Santo.
Aliás, com dois obeliscos de granito verde, o monumento representa a conexão entre povos e culturas. Além disso, a iluminação noturna, com as cores da bandeira italiana, reforça o caráter simbólico e visual da estrutura.
Monumento a Mãe
Na Praça Costa Pereira, no Centro, a escultura em ferro criada por Maurício Salgueiro simboliza o vínculo entre mãe e filho.
A obra utiliza formas que remetem ao útero materno, destacando a relação de origem e proteção. Posteriormente, o monumento passou por restauração, mantendo sua relevância artística.
Monumento ao Trabalho
Também no Centro Histórico, na Praça Ubaldo Ramalhete, a escultura de Euclydes Fonseca representa um trabalhador em plena atividade.
Isso porque, com um martelo nas mãos, a figura expressa esforço e dedicação, valorizando o papel do trabalho na construção da sociedade.
Portanto, Vitória se apresenta como um destino que vai além das paisagens naturais. Aliás, ao reunir monumentos que refletem diferentes épocas e influências, a cidade oferece ao visitante um mergulho na cultura capixaba, tornando o turismo uma experiência de aprendizado e conexão com a história local.
Com informações da Prefeitura de Vitória.
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