Nostra Cucina Santa Teresa: confirmada a 4ª edição do festival

O Nostra Cucina, festival gastronômico italiano de Santa Teresa, confirma sua 4ª edição. O festival está marcado para acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março. Contando com mais de 30 restaurantes participantes, a próxima edição promete um cardápio impecável com opções para todos os gostos e atrações imperdíveis.

O grande destaque do festival será mais uma vez a gastronomia italiana. Restaurantes participantes apresentarão pratos exclusivos inspirados na tradição culinária da Itália. Na última edição, pratos deliciosos como ravioli de cordeiro com molho de cogumelos, lasanha de costela bovina e polenta parmegiana marcaram presença.

Além da gastronomia, o festival contará com uma programação cultural. Intitulado como Nostra Cultura, a proposta visa celebrar e promover a rica herança cultural italiana de Santa Teresa. A programação contará com eventos como apresentações musicais, danças típicas e outras manifestações culturais espalhadas pelas cidades. Os detalhes com datas, horários e locais ainda serão divulgados.

Além disso, está sendo planejado a realização de aulas shows interativas para turistas, visitantes e moradores. Esta edição também contará com o retorno do Cucina Bambino, espaço dedicado às crianças, que em 2024 registrou a participação de 200 crianças.

Tradição e impulsionamento do turismo

Em 2024, o evento marcou presença no calendário oficial das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Segundo a organizadora do evento, Edilene Alves Ferreira, desde sua criação, o Nostra Cucina tem atraído turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. “A cada edição temos recebido mais feedbacks positivos, tanto dos estabelecimentos participantes, quanto de quem visita. Segundo empresários que participam do Nostra Cucina, durante o período do festival, o faturamento aumenta em torno de 100%”, comemora a organizadora.

Serviço

4ª Edição do Festival Gastronômico Italiano Nostra Cucina

Data: 28 a 30 de março de 2025

Local: Santa Teresa/ES

