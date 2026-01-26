O que faz de Ouro Preto um dos destinos mais completos de Minas

No coração de Minas Gerais, Ouro Preto reúne história, arte e sabores em uma experiência que vai além do turismo tradicional. Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a cidade preserva o passado colonial brasileiro em ruas de pedra, igrejas barrocas e museus que seguem vivos no cotidiano local.

Ao mesmo tempo, o destino conquista o visitante pela gastronomia mineira e pelos atrativos naturais do entorno, criando um roteiro completo para quem busca cultura, paisagem e identidade.

Durante o verão, o destino ganha ainda mais vida. Caminhar pelas ladeiras de pedra, por exemplo, permite ao turista observar de perto igrejas barrocas, museus, casarões coloniais e praças sempre movimentadas. Além disso, a estação favorece passeios ao ar livre, como trilhas e cachoeiras nos arredores, que ampliam o contato com a natureza e revelam paisagens marcantes da região.

Ouro Preto e os encantos de Minas Gerais

Nesse cenário, a arte ocupa lugar de destaque. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, deixou em Ouro Preto algumas de suas obras mais emblemáticas. A cidade preserva esse legado de forma viva, sobretudo na Igreja de São Francisco de Assis, considerada uma obra-prima do barroco brasileiro. Assim, o município se consolida como um verdadeiro museu a céu aberto.

Entre os principais templos religiosos, destacam-se a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, um dos mais antigos da cidade, e a Igreja Matriz de Santa Efigênia, cuja construção atravessou boa parte do século XVIII. Juntas, essas igrejas ajudam a contar a trajetória religiosa, artística e social do período colonial.

Foto: Alisandra Mendes/Aqui Notícias

No campo cultural, os museus reforçam a importância histórica do destino. O Museu da Inconfidência, localizado na Praça Tiradentes, abriga um vasto acervo documental e bibliográfico dos séculos XVIII e XIX. Já o Museu Aleijadinho preserva e difunde peças de arte sacra e documentos ligados à Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Destinos turísticos

Além disso, Ouro Preto se conecta a outros importantes destinos turísticos da região. A poucos quilômetros está Mariana, primeira capital de Minas Gerais, conhecida pela Mina da Passagem. Já Lavras Novas atrai visitantes em busca de cachoeiras, clima acolhedor e belas paisagens. Um pouco mais adiante, Congonhas abriga o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, famoso pelas esculturas dos Profetas de Aleijadinho.

Paralelamente à riqueza histórica, a culinária mineira completa a experiência. Restaurantes e bares valorizam pratos tradicionais como feijão-tropeiro, frango com quiabo e leitão à pururuca. Além disso, queijos, doces caseiros e compotas reforçam a identidade gastronômica local, sempre acompanhados do tradicional café mineiro.

Com informações do Ministério do Turismo (MTur).