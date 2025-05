O que fazer em Santa Teresa: veja três passeios que encantam

Santa Teresa é aquele tipo de lugar que conquista à primeira vista. Encravada nas montanhas capixabas, a cidade combina charme europeu, natureza exuberante e uma rica herança cultural. Conhecida como o berço da imigração italiana no Espírito Santo, o município é o destino ideal para quem busca experiências autênticas, boa gastronomia e cenários de tirar o fôlego.

Seja para uma escapada de fim de semana ou uma imersão na história e nos sabores da serra, Santa Teresa oferece atrações que agradam todos os estilos de viajantes. A seguir, separamos três paradas obrigatórias para quem deseja aproveitar o melhor da cidade com charme e tranquilidade.

O que fazer em Santa Teresa:

San Pietro Vila Parque

O espaço fica no alto de uma propriedade no Circuito Caravaggio, a sete quilômetros do centro da cidade, em uma charmosa construção onde o jardim é protagonista, em meio a natureza. As mesas do gazebo e do pergolado são todas rodeadas por plantas e flores escolhidas a dedo. A torta de lavanda é a atração do cardápio do bistrô.

Endereço: Estrada do Caravaggio, Zona Rural, Santa Teresa

Funcionamento: Sábado e Domingo de 09h às 18h

Contato: (27) 99919-8126

Instagram: @sanpietrovilaparque​

Cervejaria Três Santas

Também no Circuito Caravaggio, a cervejaria uma variedade de 15 estilos de cerveja, produzidos internamente, incluindo rótulos diferenciados, maturados em barris de madeira e de guarda. A visita guiada à fábrica, conduzida pelo mestre cervejeiro Juca Lima, abrange todo o processo de produção e uma degustação direto do tanque, seguida por introdução à harmonização de cerveja com comida. Também serve petiscos, pizzas de fermentação natural, pratos principais, sobremesas, drinks e vinhos regionais.

Endereço: Estrada do Caravaggio, Zona Rural, Santa Teresa

Funcionamento: Quarta e quinta, das 11h às 17h; sexta, das 11h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h

Instagram: @cervejariatressantas

Rampa do Caravaggio

Para quem gosta de aventura com vista privilegiada, a Rampa do Caravaggio, em Santa Teresa, é um destino imperdível. Localizada a cerca de 11 km do centro da cidade, a rampa de voo livre é uma das mais conhecidas e desafiadoras do Brasil, com 915 metros de altitude e 300 metros de desnível. A paisagem é de tirar o fôlego — especialmente ao entardecer, quando o pôr do sol colore o vale ao redor.

O local oferece estrutura completa para os visitantes: banheiros limpos, lanchonete, estacionamento e área gramada bem cuidada. A rampa também conta com voos duplos operados por pilotos credenciados e sinalização adequada para garantir a segurança dos praticantes e do público.

Endereço: Rampa do Caravaggio – Santa Teresa, ES

Funcionamento: Quinta feira à domingo de 8h às 18h

Instagram: @voolivrest

