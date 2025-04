Outono: confira cinco destinos para aproveitar o charme da estação

Com a chegada do outono no dia 20 de março, o ritmo das cidades muda, a luz se transforma e a paisagem revela novas cores. Com menos movimento do que no verão e clima mais ameno do que no inverno, essa época do ano é ideal para explorar diferentes regiões do Brasil. Seja em meio à natureza, em cenários históricos ou em experiências gastronômicas.

Pensando nisso, a Booking.com – empresa de reserva de acomodações, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo -, selecionou cinco destinos brasileiros que revelam o melhor da estação.

Monte Verde, Minas Gerais

Monte Verde ganha um charme especial no outono, quando as temperaturas começam a cair e a neblina matinal cobre os topos das montanhas. O período é ideal para quem gosta de atividades ao ar livre. Como caminhadas pelas trilhas que levam a mirantes como a Pedra Redonda e o Chapéu do Bispo, onde o pôr do sol se destaca ainda mais nessa época do ano. A cerca de 4 km dessas trilhas, a Praça da Árvore é ideal para quem quer passear sem pressa. Além de tomar um chocolate quente ou explorar o comércio local. Cercada por lojas de artesanato, cafés e pequenos mercados, a praça oferece um ambiente agradável para quem deseja aproveitar o ritmo mais tranquilo da estação.

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

O outono é o momento ideal para visitar Bento Gonçalves e suas vinícolas. A paisagem dourada do Vale dos Vinhedos, patrimônio histórico e cultural, compõe o cenário perfeito para degustações e passeios ao ar livre. A temporada pós-vindima permite conhecer o processo de produção dos vinhos e espumantes diretamente com os produtores. Além de oferecer experiências como almoços harmonizados e tours por vinhedos históricos. Para quem busca um toque nostálgico, o passeio de Maria Fumaça pela região resgata a cultura italiana e a tradição dos imigrantes.

Curitiba, Paraná

Para quem gosta de explorar cidades que combinam urbanismo e áreas verdes, Curitiba se destaca como um destino versátil. Seus parques, como o Tanguá e o Barigui, são ideais para caminhadas e passeios de bicicleta. Enquanto o Jardim Botânico mantém sua atmosfera contemplativa em qualquer época do ano. A cidade também é um polo cultural, com eventos que movimentam os teatros e as ruas, além de museus que conectam tradição e modernidade, como o Museu Oscar Niemeyer. No centro, o Mercado Municipal e os cafés do Largo da Ordem oferecem experiências gastronômicas e excelente ponto de encontro para quem deseja aproveitar a estação com boas conversas e sabores marcantes.

Campos do Jordão, São Paulo

Um dos destinos mais procurados para quem quer sentir o outono de maneira mais intensa, Campos do Jordão antecipa o clima de inverno com seus dias ensolarados e noites frias. Não à toa, 36% dos viajantes preferem passar as férias em locais com temperaturas mais baixas, tornando a cidade um destino ideal para quem busca esse tipo de experiência. Além dos tradicionais passeios pelo centro da cidade, como a visita ao Palácio Boa Vista e ao Museu Felícia Leirner, a região oferece atividades como o teleférico do Morro do Elefante, que proporciona uma vista panorâmica da Serra da Mantiqueira. Para os amantes de esportes, o outono é a época perfeita para praticar mountain bike ou fazer trilhas no Horto Florestal. A gastronomia local também se destaca nesta época do ano, com chocolaterias artesanais e restaurantes especializados em fondues tornando a experiência ainda mais aconchegante. c

Petrópolis, Rio de Janeiro

Quando os dias começam a ficar mais frescos, Petrópolis revela um novo ritmo. A cidade abriga o Museu Imperial, onde é possível mergulhar na história do Brasil, e o Palácio de Cristal, que oferece um passeio tranquilo em meio a jardins bem cuidados. Para os amantes da natureza, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um convite a trilhas e mirantes como Travessia Petrópolis-Teresópolis. Além disso, também é um ótimo ponto de partida para conhecer a gastronomia serrana. Com destaque para os queijos artesanais e os pratos à base de trutas.

