Paraíso escondido! Ilha dos Cabritos é destino encantador no Sul do ES

Piúma, localizada no encantador litoral sul do Espírito Santo, a apenas 89 km da capital, guarda um segredo que poucos conhecem: a Ilha dos Cabritos. Esse paraíso natural, um dos principais atrativos turísticos da cidade, atrai visitantes de todos os cantos, especialmente durante a alta temporada, com suas belezas naturais e o cultivo de ostras.

Piúma é abençoada com três ilhas deslumbrantes: a Ilha do Gambá, a Ilha do Meio e a Ilha dos Cabritos. Destas, apenas a Ilha do Meio não conta com atividades turísticas. A Ilha dos Cabritos, com sua vegetação nativa, se destaca como um refúgio de tranquilidade e beleza natural.

Com 350 metros de extensão e 180 metros de largura, essa ilha fica a 1,2 km da costa, a cerca de 15 minutos de barco.

Foto: Reprodução Terra Capixaba

Ilha dos Cabritos: Uma Experiência Inesquecível

Uma pequena prainha de águas calmas e cristalinas, perfeita para famílias com crianças, recepciona os turistas assim que chegam à ilha. A vista panorâmica da orla de Piúma e do imponente Monte Aghá é simplesmente deslumbrante, deixando qualquer um sem palavras.

A origem do nome da ilha é curiosa: antigamente, cabritos habitavam o local, e os guias turísticos promoviam passeios convidando os visitantes a conhecerem a “Ilha dos Cabritos”. Então, o nome acabou ficando e se tornou sinônimo desse pequeno paraíso.

Por fim, para os mais aventureiros, a ilha oferece ótimas trilhas que revelam vistas de tirar o fôlego. Além disso, aos finais de semana, um restaurante especializado em frutos do mar oferece uma experiência gastronômica única, tornando a visita ainda mais memorável.

Foto: Reprodução Instagram @terracapixaba

Cultivo de Ostras

Outra atração imperdível é o cultivo de ostras e sururu, realizado em uma fazenda marinha próxima à ilha. Nesse sentido, algumas empresas oferecem passeios que incluem a apresentação do cultivo e até a degustação das ostras, proporcionando uma experiência completa.

Como Chegar à Ilha dos Cabritos

Para acessar a Ilha dos Cabritos é necessário utilizar embarcações que partem da Praia do Corujão ou do ancoradouro na Ilha do Gambá. Em Iriri, Anchieta, o Capitão Grilo oferece um passeio duplo, incluindo a Ilha dos Franceses e a Ilha dos Cabritos, ideal para quem quer explorar ainda mais o litoral capixaba.

Foto: Reprodução Instagram @capitaogriloes

Descubra Piúma

Piúma é uma cidade que guarda verdadeiros tesouros naturais, esperando para serem descobertos. Sendo assim, em sua próxima visita ao Espírito Santo, reserve alguns dias para explorar essas belezas e se surpreender com as maravilhas que a Ilha dos Cabritos tem a oferecer.

Para chegar a Piúma, siga pela ES-060 em direção ao sul, passando por Guarapari e Iriri, em Anchieta. Ao chegar à cidade, dirija-se à praia, e logo poderá ver a encantadora Ilha dos Cabritos. Em seguida, é só explorar esse paraíso.