Parque da Cachoeira de Matilde recebe manutenção, mas continua aberto

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, informa que o Parque da Cachoeira de Matilde está passando por obras de manutenção em sua estrutura. As intervenções incluem melhorias na escadaria, no deck e em outros pontos do espaço, com o objetivo de garantir mais conforto e segurança aos visitantes. o parque contempla uma área de preservação com mirante e a famosa Cachoeira Engenheiro Reeve.

Mesmo com os serviços em andamento, o parque continuará aberto ao público. A previsão é que as obras durem cerca de 120 dias. A Secretaria pede a compreensão dos visitantes durante esse período, já que alguns transtornos podem ocorrer temporariamente em razão das intervenções.

Segundo o secretário de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi, a obra é necessária e vai tornar o espaço mais acessível e acolhedor. “Nosso foco é oferecer uma experiência ainda melhor a quem visita um dos principais atrativos naturais do município”, destacou.

O prefeito Hugo Luiz reforçou o compromisso da gestão com o turismo local. “Manter nossos pontos turísticos bem cuidados e preparados é essencial para atrair visitantes e valorizar nossas belezas naturais. Investir na estrutura do Parque da Cachoeira de Matilde é investir no desenvolvimento de Alfredo Chaves.”

A Prefeitura agradece a colaboração de todos e reafirma seu compromisso com a promoção do turismo sustentável e da qualidade de vida para moradores e visitantes.

