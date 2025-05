Parque Lage inicia reforma e suspende visitas no palacete histórico

O palacete do Parque Lage, aos pés do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, iniciou sua primeira reforma estrutural em quase um século. As obras começaram na segunda-feira. Já é possível ver a movimentação de pessoas e maquinários no local, que é uma das atrações turísticas mais procuradas da cidade.

A má notícia é que a partir de 29 de maio as visitas ao palacete serão suspensas, assim como o funcionamento do restaurante e das lojas. O acesso à área verde do Parque Lage permanece aberta ao público. Isso porque as obras se concentram exclusivamente no palacete e em espaços próximos.

Parque Lage suspende visitas no palacete

O projeto prevê a recuperação estrutural com restauro do palacete, que abriga a Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais do país.

Além de melhorias na acessibilidade, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, climatização e sistema de combate a incêndios. Com investimento de de R$ 21,4 milhões, a intervenção tem duração prevista de até 480 dias, com prazo de conclusão estimado em junho de 2026.

– O Parque Lage é uma construção emblemática, que faz parte do Rio desde a época do Brasil Colônia. Com a reforma, as pessoas vão poder aproveitar um espaço ainda mais bonito e acessível. Deixar esse local revitalizado é garantir a manutenção da memória fluminense – disse a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Localizado no Jardim Botânico, o Parque Lage costuma fazer parte do roteiro de turistas entre o que fazer no Rio de Janeiro. Se você não faz questão de visitar o histórico palacete, ainda assim vale a pena ir para conhecer a linda área verde rodeada de natureza, de onde é possível ver o Cristo Redentor.

Fonte: Melhores Destinos

Leia também: Três praias imperdíveis para conhecer e se apaixonar em Marataízes