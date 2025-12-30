Parque Pedra Azul revela um dos cenários naturais mais impressionantes do ES

Do litoral às montanhas, os parques estaduais do Espírito Santo preservam alguns dos cenários naturais mais expressivos do país. Essas áreas protegidas reúnem biodiversidade da Mata Atlântica, paisagens singulares e oportunidades de contato direto com a natureza. Isso atraindo visitantes interessados em turismo sustentável, lazer e contemplação ambiental.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nas regiões serranas, trilhas bem demarcadas conduzem a cachoeiras de águas cristalinas, mirantes com vistas amplas e picos que combinam aventura e tranquilidade. Já nos parques localizados próximos ao litoral, restingas, manguezais e formações rochosas criam ambientes propícios para caminhadas ecológicas, observação de aves e fotografia da natureza. Além disso, esses espaços cumprem papel essencial na educação ambiental e na valorização da história e da cultura local.

Leia também: Praias deslumbrantes e experiências únicas marcam o destino do verão

Visitar os parques estaduais capixabas significa vivenciar experiências autênticas, respeitar o meio ambiente. Além de descobrir um Espírito Santo, que surpreende pela diversidade natural e pelo equilíbrio entre preservação e uso consciente dos recursos naturais.

Parque Estadual da Pedra Azul

Entre os principais destaques está o Parque Estadual da Pedra Azul, localizado no município de Domingos Martins. Considerado um dos cartões-postais mais conhecidos do estado, o parque abriga uma formação rochosa imponente, com 1.822 metros de altitude. Toda cercada por remanescentes preservados da Mata Atlântica. A Pedra Azul chama atenção por mudar de tonalidade ao longo do dia e por apresentar uma forma que lembra um lagarto, visível a partir dos mirantes da unidade.

Portanto, o parque oferece trilhas autoguiadas e guiadas, adequadas a diferentes níveis de preparo físico. O circuito parcial, com cerca de um quilômetro de extensão, leva os visitantes até a base da Pedra Azul e aos mirantes do Lagarto e do Forno Grande, em um percurso médio de até uma hora. Já o circuito completo, com aproximadamente 3,5 quilômetros, permite acesso a todos os mirantes e às piscinas naturais formadas pela ação da água, exigindo esforço moderado e duração estimada entre duas e três horas.

Piscinas naturais

Inclusive, o acesso às piscinas naturais inclui a subida de um trecho íngreme de pedra, com apoio de corrimão de corda. Aliás, isso torna a experiência ainda mais desafiadora. A visitação é gratuita, porém controlada. Aliás, é obrigatória a realização de agendamento prévio pelo portal agenda.es.gov.br. Portanto, o parque funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada permitida até às 14h.

Com paisagens exuberantes, vistas panorâmicas e experiências marcadas pelo contato direto com a natureza, o Parque Estadual da Pedra Azul se consolida como um destino essencial para quem busca ecoturismo, aventura e contemplação no Espírito Santo.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).