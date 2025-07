Parques estaduais são opção de lazer gratuito durante as férias

Durante as férias escolares de julho, os parques estaduais do Espírito Santo são uma opção de lazer gratuito. Sendo assim, uma opção para as famílias e curiosos pela natureza, que poderão desfrutar de um dia ao ar livre. Sob a administração do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), as Unidades de Conservação oferecem um ambiente para quem deseja se conectar com a natureza e vivenciar a rica fauna e flora capixaba.

Os parques Cachoeira da Fumaça e Paulo César Vinha funcionarão das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. Para quem pretende visitar o Parque Estadual da Pedra Azul, Itaúnas e o Parque do Forno Grande, as portas estarão abertas das 8h às 16h. O Pedra Azul, em função das obras no parque, somente será permitida a entrada de visitantes agendados previamente no sistema Agenda ES, que, no momento, está com vagas esgotadas.

Ao visitar os parques, lembre-se de que é importante respeitar as normas de preservação ambiental. As equipes estarão disponíveis para orientar e garantir que os visitantes tenham um feriado seguro e enriquecedor em meio à natureza.

Informações completas sobre cada parque: https://iema.es.gov.br/visiteosparquesestaduais.

Confira os Parques estaduais:

Cachoeira da Fumaça

Foto: Karol Gazoni / Iema

Aberto todos os dias, de 08 às 17 horas.

Não é necessário agendamento, exceto para recepção de grupos organizados e com necessidade de palestra e condução nas trilhas. Agendamento via e-mail: [email protected]

Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.

Forno Grande

O Parque Estadual do Forno Grande fica no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Foto: Divulgação IEMA

Horário de funcionamento: 8 às 16 horas.

Não necessita agendamento individual ou de grupos pequenos.

Grupos com muitas pessoas ou escolas devem agendar via e-mail: [email protected] . Limite de até 30 pessoas.

ATENÇÃO: o acesso às trilhas só é permitido até às 14 horas

Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.

Pedra Azul

O Parque Estadual Pedra Azul está em obras para construção de sua nova sede. Com isso, o espaço para recepção dos turistas está reduzido e está recebendo apenas os visitantes agendados via o site Agenda ES. Agendamentos em grupos estão temporariamente suspensos.

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h, de terça a domingo

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP:29278-000

Itaúnas

Visitação gratuita.

Centro de Visitantes aberto todos os dias, de 08 às 17 horas.

Turismo pedagógico ou educacional (visitas de escolas, faculdades ou cursos técnicos): necessário agendamento prévio pelo e-mail [email protected]

Demais visitantes: não é necessário agendamento.

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000

Paulo César Vinha

Foto: Divulgação Setur

Aberto todos os dias, de 08 às 17 horas.

Acesso às trilhas somente até às 15 horas.

Não é necessário agendamento.

Entrada gratuita.

Projeto de acessibilidade Trilha Cidadã : Quinta-feira de 08 às 17 horas. Necessário agendamento prévio pelo telefone (27) 3636-2522. Saiba mais: Normas de uso para a cadeira de rodas para terrenos acidentados

Quinta-feira de 08 às 17 horas. Necessário agendamento prévio pelo telefone (27) 3636-2522. Grupos organizados de 15 a 40 pessoas (escolas, excursões, etc): somente em dias úteis mediante agendamento prévio. Saiba mais no telefone: (27) 3636-2522