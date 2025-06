Pedra Menina: natureza e cultura cafeeira no alto da Serra do Caparaó

Localizado no município de Dores do Rio Preto, bem na divisa com Minas Gerais, o distrito de Pedra Menina é um expoente da cultura cafeeira. Na altura da Serra do Caparaó, o local é opção para quem quer aproveitar também o ecoturismo da região. Logo ao lado do parque nacional homônimo, casa do Pico da Bandeira – o terceiro ponto mais alto do país.



Pedra Menina fica um pouco longe das das capitais, a 318 km de Vitória e 370 km de Belo Horizonte. Mas dá para chegar lá também de ônibus, pegando conexões pelo caminho – saindo de Vitória. Geralmente é preciso passar por Cachoeiro do Itapemirim e Alegre antes de pegar a condução final até o distrito.

O que fazer em Pedra Menina

Quem visita Pedra Menina deve colocar em seu itinerário alguma das diversas quedas d’água na região. O distrito tem uma rota turística própria, que abrange 22 km entre a cachoeira do Cambucá e a entrada do parque mais próxima da sede distrital.



Outras opções são a cachoeira do Vale a Pena, que também conta com uma pousada, a cerca de 8 km do “centro” de Pedra Menina. Perto, o visitante também pode conferir as cachoeiras do Moinho e do Chiador – que também conta com um parque aquático.

O local também concentra uma cultura cafeeira muito forte. Como é localizado em altitude, pode fazer bastante frio, o que torna a região – e suas cafeterias – ainda mais concorrida no inverno.

O visitante deve ver de perto essa cultura no caminho para o parque Caparaó, quase como um “caminho do café” – e conta até com uma associação no local, a Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (Apec). Vale conhecer as possibilidades do percurso, como o Café Forquilha do Rio e a Serra da Seriema. Muitos deles funcionam com torrefação própria.

Visitando o parque

Como é o local do Pico da Bandeira, não é segredo que o Parque Nacional do Caparaó seja um dos pontos de referência do montanhismo. Mas a unidade de conservação ainda abriga no total cinco dos dez pontos mais altos do Brasil.

O local também tem ainda pontos de camping, para quem quer passar a noite na natureza. Mesmo assim, vale lembrar que é proibido acender fogueiras, consumir bebidas alcoólicas, provocar barulhos altos, adentrar ao local com animal doméstico ou deixar lixo, já que se trata de uma área de preservação. Além disso, vale ressaltar o uso de calçados e vestimentas adequadas, e nunca sair da trilha sinaliza.

Os atrativos, além dos picos, envolvem também trilhas como a Gruta do Jacu, além da Pedra Duas Irmãs, um monumento com uma pedra com uma divisória e duas faces espelhadas. Dependendo do local do camping em que se hospedar, também pode ser a oportunidade de assistir o nascer do sol a quase 2,8 mil metros de altitude.

Fonte: Viagem e Turismo

Leia também: Festival de Inverno de Guaçuí terá ônibus gratuitos para turistas