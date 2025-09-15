Pesquisa indica 5 destinos pouco explorados na América Latina para fugir do óbvio

Em uma era em que muitos destinos viram tendência nas redes sociais, cresce o interesse por lugares menos conhecidos, mais tranquilos e com forte valor cultural e natural.

Uma pesquisa recente da Booking.com­­­ revelou que quase metade (47%) dos viajantes brasileiros estão considerando conscientemente visitar destinos alternativos para evitar a superlotação e minimizar seu impacto ambiental.

Pensando nisso, a plataforma apresenta cinco destinos fora da rota tradicional na América Latina, que se destacam pela originalidade e encantos ainda pouco divulgados, perfeitos para quem deseja fugir do óbvio. Confira!

Serro – Minas Gerais (Brasil)

Foto: Divulgação

Na Serra do Espinhaço, Serro é um dos mais antigos municípios mineiros, localizado a cerca de 230 km da capital Belo Horizonte. Seu centro histórico tombado pelo IPHAN guarda igrejas, como a centenária Igreja de Santa Rita, cartão-postal do destino com sua escadaria de pedra, e construções coloniais.

O município é famoso pela produção do Queijo do Serro (considerado patrimônio imaterial do Brasil), com fazendas que recebem visitantes para experiências sensoriais, com tours sobre a origem do produto, seu processo de fabricação e degustação da iguaria.

Além disso, trilhas ecológicas levam a atrativos como o Pico do Itambé e as cachoeiras do Tempo Perdido e do Malheiros.

Neuquén – Argentina

Foto: Viagens cinematográficas

Localizada na região norte da Patagônia argentina, a província de Neuquén é um destino versátil que oferece atrativos para todas as estações.

No verão, um dos grandes destaques é a Rota dos Sete Lagos: um percurso cênico de cerca de 110 km pela Ruta 40, que atravessa a região entre San Martín de Los Andes e Villa La Angostura. Ao longo do trajeto, os viajantes se deparam com paisagens deslumbrantes, passando por lagos como o Nahuel Huapi, Espejo e Correntoso, além de áreas de floresta nativa.

A região é ideal para trekking e esportes aquáticos em lagos cristalinos como o Huechulafquen. Outras opções incluem visitas a vinícolas e ao Museu Carmen Funes, em Plaza Huincul, local onde foi descoberto um dos maiores dinossauros do mundo, o Argentinosaurus.

Chachapoyas – Peru

Foto: Divulgação

Situada na região norte do Peru, no Departamento de Amazonas, Chachapoyas oferece um rico patrimônio histórico e natural ainda pouco explorado.

A atração mais emblemática da região é a Fortaleza de Kuélap, complexo arqueológico acessível por teleférico a partir de Nuevo Tingo. Outro destaque é a Catarata de Gocta, uma das mais altas cachoeiras do mundo, com mais de 700 metros de altura e acesso por uma extensa trilha no meio da mata.

Museus como o de Leymebamba, com suas mais de 200 múmias da cultura Chachapoya, e os mausoléus de Revash, com construções escavadas nas rochas, completam a imersão cultural na região.

Nuquí – Colômbia

Foto: Divulgação

Na região do Chocó, Nuquí é um dos segredos mais bem guardados da Colômbia. Com acesso apenas por via aérea ou marítima, a região é um santuário de biodiversidade entre o oceano Pacífico e a floresta tropical, com praias – como Guachalito – ideais para quem busca isolamento e natureza intocada.

O surfe é uma atividade bastante procurada, devido aos ventos fortes que provocam boas ondas para os esportistas. Além disso, a observação de baleias-jubarte, entre julho e outubro, é um dos pontos altos do turismo local, junto a mergulhos em um ambiente repleto de vida marinha, caminhadas em trilhas ecológicas e banhos em águas termais.

Praia Grande – Santa Catarina (Brasil)

Foto: Divulgação

Apesar do nome, Praia Grande não é um destino litorâneo, mas sim um verdadeiro santuário natural entre os cânions Itaimbezinho e Malacara.

Porta de entrada para os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, a cidade oferece diferentes oportunidades aos visitantes, que podem fazer trilhas como a do Rio do Boi, sobrevoar de balão as paisagens dramáticas da região ou praticar outras atividades ao ar livre, incluindo rapel, tours de quadriciclo ou de caiaque, tirolesa e visitas a cachoeiras.