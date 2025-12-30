Por que Minas Gerais foi eleita um dos melhores lugares para viajar em 2026

Com a chegada de 2026, novos planos de viagem ganham espaço. Para inspirar turistas do mundo todo, a Condé Nast Traveller, uma das publicações mais influentes do setor, divulgou a lista dos 26 melhores lugares para ir em 2026. Entre os destinos escolhidos, um brasileiro se destaca: Minas Gerais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Tradicionalmente associada ao pão de queijo, às igrejas barrocas e ao jeito acolhedor do povo, Minas Gerais sempre figurou entre os destinos favoritos dos brasileiros. No entanto, agora o estado amplia sua visibilidade ao conquistar reconhecimento internacional, o que reforça seu potencial turístico para além das fronteiras nacionais.

Leia também: Praias deslumbrantes e experiências únicas marcam o destino do verão

Segundo a Condé Nast Traveller, Minas é um dos “tesouros mais negligenciados” do Brasil pelo público estrangeiro. Contudo, esse cenário começa a mudar. De acordo com a revista, o estado vive um período de transformação, impulsionado pela força da gastronomia mineira, pela abertura de novos espaços culturais, pelo protagonismo de Inhotim e pelo aumento dos investimentos na hotelaria.

Minas Gerais entre os melhores lugares para viajar

Nesse contexto, Belo Horizonte aparece como um dos principais símbolos dessa nova fase. A capital mineira se destaca pelo chamado renascimento gastronômico. Embora preserve seus botecos tradicionais, a cidade também revela uma nova geração de chefs que reinterpretam receitas regionais em ambientes contemporâneos. Além disso, o Mercado Novo surge como exemplo de revitalização urbana, reunindo comida, cultura e novos usos para o centro da cidade.

Outro ponto de destaque é Inhotim, considerado o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Em 2026, o espaço completa 20 anos de abertura ao público e deve receber novas exposições. Paralelamente, o Clara Arte Resort, hotel integrado ao complexo, segue em processo de expansão, fortalecendo ainda mais a experiência do visitante.

Para a Condé Nast Traveller, o diferencial de Minas Gerais não está apenas nas novidades. As tradições culinárias profundamente enraizadas, a arquitetura colonial preservada e a hospitalidade mineira, descrita como “notoriamente calorosa”, continuam sendo elementos centrais da experiência turística no estado.

Cidades históricas

Embora a revista não tenha citado outras cidades mineiras, o estado oferece uma diversidade de destinos que merecem atenção. Cidades históricas como Tiradentes, Diamantina e Ouro Preto atraem visitantes interessados em arte, história e patrimônio. Por outro lado, quem busca natureza e paisagens marcantes encontra cenários impressionantes em Capitólio e na Serra da Canastra. Já para quem prefere o clima de montanha, Poços de Caldas e Monte Verde se consolidam como escolhas certeiras.

Assim, ao unir tradição, renovação cultural e reconhecimento internacional, Minas Gerais se afirma como um dos destinos mais promissores para 2026.

Com informações do portal Melhores Destinos.