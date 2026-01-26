Por que o Parque de Mata das Flores é um dos tesouros naturais do ES

Entre o litoral e as montanhas do Espírito Santo, as áreas de conservação ambiental preservam paisagens que revelam a força e a diversidade da natureza capixaba. Nesse contexto, os parques estaduais cumprem um papel essencial ao proteger ecossistemas da Mata Atlântica, incentivar o turismo sustentável e aproximar visitantes de experiências autênticas ao ar livre. Ao mesmo tempo, esses espaços estimulam a contemplação, a educação ambiental e o respeito ao meio ambiente.

Nas regiões serranas, por exemplo, trilhas bem demarcadas conduzem o visitante por trechos de mata fechada até cachoeiras de águas cristalinas, mirantes naturais e áreas ideais para quem busca tranquilidade ou aventura. Já nas áreas próximas ao litoral, os parques combinam restingas, manguezais e formações rochosas, criando cenários propícios para caminhadas ecológicas, observação de aves e fotografia da natureza. Assim, cada ambiente oferece vivências distintas, mas igualmente marcantes.

Além das belezas naturais, os parques estaduais capixabas também funcionam como espaços de aprendizado. Neles, visitantes têm contato direto com a fauna, a flora e a história ambiental do território, o que fortalece a conscientização ecológica e valoriza a identidade local. Dessa forma, a visita vai além do lazer e se transforma em uma experiência educativa.

Parque Estadual de Mata das Flores

Inserido nesse cenário, o Parque Estadual de Mata das Flores, localizado em Castelo, se destaca como um dos principais refúgios da Mata Atlântica no sul do Estado. O parque protege fragmentos florestais bem conservados e atrai tanto pesquisadores quanto visitantes interessados em biodiversidade. Seu nome reflete a abundância de espécies vegetais e a variedade de flores que colorem a paisagem ao longo do ano.

A riqueza da flora impressiona. Levantamentos identificaram 239 espécies de angiospermas, distribuídas em 159 gêneros e 61 famílias botânicas, com destaque para Rubiaceae, Piperaceae e Myrtaceae. Além disso, o parque abriga espécies endêmicas da Mata Atlântica e plantas ameaçadas de extinção, como o jequitibá-rosa, símbolo do Espírito Santo. Somam-se a esse patrimônio 83 espécies de samambaias e licófitas, algumas registradas pela primeira vez no Estado.

Da mesma forma, a fauna encontra no parque um ambiente favorável à sobrevivência. A área abriga diversas espécies de aves, como: gaviões, tucanos e corujas, além de mamíferos silvestres, como pacas. Eles utilizam os fragmentos florestais como abrigo e área de alimentação. Essa diversidade reforça a importância ecológica da unidade de conservação.

Atrativos turísticos

Entre os atrativos turísticos, a Trilha do Santuário se destaca por sua acessibilidade e valor educativo. Com cerca de 800 a 900 metros, o percurso circular fica próximo ao Santuário de Aracuí. Além disso, permite ao visitante observar árvores nativas, bromélias, palmeiras, cedrelas, cássias e diferentes elementos da vida silvestre, como formigueiros e insetos típicos da floresta.

Por fim, visitar o Parque Estadual de Mata das Flores representa uma oportunidade de conexão com a natureza e de valorização da Mata Atlântica. Ao unir preservação ambiental, turismo responsável e educação ecológica, o parque se consolida como um destino essencial para quem deseja conhecer espécies únicas, paisagens preservadas e um dos mais importantes patrimônios naturais do Espírito Santo.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).