Praias brasileiras estão entre as melhores do mundo

Ipanema, no Rio de Janeiro, e Muro Alto, em Pernambuco, estão entre as 25 melhores praias do mundo, de acordo com o Travellers Choice, premiação do site de viagens Tripadvisor. O Brasil é o único país da América do Sul presente na lista.

A premiação é concedida aos locais que recebem um grande volume de avaliações e opiniões positivas da comunidade do Tripadvisor em um período de 12 meses.

Leia também: Descubra três lagoas imperdíveis no Sul do Espírito Santo

A Praia de Ipanema aparece com mais de 19 mil avaliações. Os viajantes elogiaram atividades como surfe e vôlei, além dos bares cariocas ao ar livre. O pôr do sol na praia também foi considerado como uma das melhores vistas da cidade. O reconhecimento pela premiação acompanha o bom desempenho do estado na recepção de visitantes estrangeiros, que elegem o Rio de Janeiro como um dos principais destinos do país para visitação. No primeiro semestre de 2025, o estado já recebeu mais de 1.150 milhão de turistas estrangeiros.

Já a Praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas (PE), se destaca pelas águas mornas e cristalinas de suas piscinas naturais, ideais para toda a família. Com mais de 16 mil avaliações, o local foi elogiado por oferecer atividades como caiaque e mergulho com snorkel.

Em Porto de Galinhas, inclusive, está a Biofábrica de Corais, iniciativa que tem como foco a recuperação de recifes por meio do cultivo e reintrodução de corais em áreas degradadas, com forte participação da comunidade local, que também atua nos passeios turísticos. A iniciativa foi reconhecida pelo Ministério do Turismo com o Prêmio Nacional do Turismo.