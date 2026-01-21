Praias, cidades e experiências: os destinos mais promissores para 2026

Em 2026, o turismo entra em um novo momento de escolhas mais estratégicas por parte dos viajantes. Diante desse cenário, alguns destinos se consolidam pela força já conhecida, enquanto outros avançam ao oferecer experiências mais autênticas, conectadas à natureza, à cultura e ao estilo de vida local. Assim, o mercado passa a refletir preferências mais diversas e oportunidades renovadas para quem planeja viajar no próximo ano.

Um levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) avaliou fatores como desempenho comercial, conectividade aérea, ampliação e qualificação da oferta turística. Além disso, o estudo considerou o reposicionamento de produtos e a consolidação de novas narrativas de experiência. Desse modo, o mapeamento aponta tendências e caminhos para o turismo em 2026.

No cenário nacional, Maceió lidera pela combinação de praias e hospitalidade. Em seguida, destinos urbanos e icônicos mantêm protagonismo, como São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Além deles, Porto de Galinhas, Gramado, Fortaleza, Jericoacoara, Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses e Florianópolis completam a lista de favoritos.

Destinos mais promissores

Ao mesmo tempo, destinos em fase de evolução ganham espaço ao combinar natureza, cultura e experiências autênticas. Entre eles, Alter do Chão, Bonito, São Miguel dos Milagres, São Miguel do Gostoso e Barreirinhas consolidam novas narrativas de viagem e atraem um público em busca de experiências personalizadas.

No exterior, destinos tradicionais seguem na preferência dos brasileiros. Orlando, Lisboa, Madri, Santiago, Buenos Aires, Paris, Roma, Punta Cana, Cancún e Tóquio mantêm forte apelo por infraestrutura, conectividade e variedade de atrações.

Por fim, a diversidade desses destinos revela preferências plurais, que incluem turismo urbano, contato com a natureza e experiências sob medida. Assim, o cenário reforça o potencial de crescimento sustentável do turismo brasileiro, impulsionado por inovação, diversificação de produtos e qualificação contínua das experiências oferecidas aos visitantes.

Com informações do Ministério do Turismo.



