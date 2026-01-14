Praias urbanas, história e moqueca fazem de Vila Velha um destino completo

Com a chegada do verão, Vila Velha assume papel de destaque entre os destinos mais procurados do Sudeste. A cidade combina praias urbanas movimentadas, áreas naturais preservadas e um conjunto histórico que ajuda a contar a origem do Brasil.

Localizada ao lado de Vitória, capital capixaba, Vila Velha oferece fácil acesso, infraestrutura turística consolidada e opções variadas para quem busca lazer, cultura e boa comida. Durante a estação, o clima quente e os dias mais longos intensificam a presença de moradores e visitantes na orla.

Desde cedo, o calçadão recebe praticantes de esportes e famílias. Ao longo do dia, quiosques, bares e restaurantes mantêm o fluxo constante. À noite, a movimentação continua, especialmente nos bairros próximos ao mar.

Praias para todos os estilos

Com cerca de 32 quilômetros de litoral, o município apresenta praias com perfis distintos. Dessa forma, atende tanto quem busca agitação quanto quem prefere tranquilidade.

A Praia da Costa, por exemplo, concentra hotéis, quiosques e um calçadão sempre ativo. Além disso, as águas costumam ser mais calmas pela manhã, o que favorece famílias com crianças.

Já a Praia de Itapoã atrai jovens e pescadores. Nesse sentido, o destaque fica para a Ilha de Pituã, que forma piscinas naturais acessíveis por pequenas embarcações.

Na Praia de Itaparica, por sua vez, ondas mais intensas atraem surfistas. Ao mesmo tempo, a orla moderna reúne opções gastronômicas e espaços voltados a esportes ao ar livre.

A Barra do Jucu, entretanto, mantém clima de vila e forte identidade cultural. Assim, o encontro do rio com o mar cria um cenário procurado por quem valoriza o surfe e as tradições locais.

Mais ao sul, por fim, Ponta da Fruta oferece águas rasas e ambiente sossegado. Com isso, torna-se ideal para quem deseja fugir do ritmo urbano.

História e paisagens marcantes

Fundada no século XVI, Vila Velha preserva símbolos importantes da formação do Espírito Santo. Entre eles, destaca-se o Convento da Penha, erguido em 1558 no alto de um penhasco. Do local, portanto, o visitante tem vista ampla da Grande Vitória.

Outro ponto bastante procurado é o Morro do Moreno. Nesse caso, trilhas curtas e o visual privilegiado no nascer e no pôr do sol atraem moradores e turistas.

Além disso, a cidade abriga a Fábrica de Chocolates Garoto, que mantém museu e loja abertos ao público. Soma-se a isso o Farol de Santa Luzia, ponto histórico localizado na Praia da Costa.

O Parque da Prainha, por sua vez, reúne área verde, vista para o Convento da Penha e espaço para eventos culturais. Ao mesmo tempo, o local funciona como ponto de embarque do sistema aquaviário da baía.

Gastronomia que define identidade

A culinária local é parte essencial da experiência. Nesse contexto, a moqueca capixaba lidera os pedidos, preparada na tradicional panela de barro, sem dendê e com peixe ou camarão.

Outro prato típico é a torta capixaba, feita com frutos do mar e palmito. Além disso, nas praias, petiscos como caranguejo cozido e peixe frito completam o cardápio regional.

Acesso facilitado ao destino

Quem chega de avião desembarca no Aeroporto de Vitória, a cerca de 15 quilômetros do centro de Vila Velha. O trajeto é rápido, feito por pontes que ligam os municípios.

Para quem viaja de carro ou ônibus, o acesso ocorre principalmente pelas rodovias BR-101 e BR-262, que conectam o Espírito Santo a outras regiões do país.