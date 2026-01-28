Quer desacelerar? Esses 3 balneários do norte do ES são o refúgio ideal

No norte do Espírito Santo (ES) , três balneários vêm se consolidando como destinos ideais para quem busca tranquilidade, contato direto com a natureza e o clima acolhedor do interior capixaba.

Localizados nos municípios de Montanha, Mucurici e Ponto Belo, esses espaços convidam o visitante a desacelerar e aproveitar paisagens preservadas, longe da correria dos grandes centros.

Montanha

Em Montanha, o balneário se destaca como um verdadeiro refúgio natural. Conhecida por manifestações culturais tradicionais, como o Festival da Carne de Sol e o Forró de Montanha, a cidade também oferece um espaço de lazer que valoriza o descanso ao ar livre.

Isso porque o local reúne áreas verdes, águas calmas e refrescantes, além de estrutura com quiosques, área gramada e estacionamento. Assim, famílias e turistas encontram o ambiente ideal para piqueniques, banhos relaxantes e momentos de convivência, reforçando a hospitalidade típica da região.

Mucurici

Já em Mucurici, o balneário combina sossego e opções de lazer. Situado a cerca de 350 quilômetros de Vitória e na divisa com Minas Gerais e Bahia, o município atrai visitantes que apreciam o turismo rural e ecológico.

O espaço proporciona caminhadas, contemplação da paisagem e uma conexão mais próxima com o modo de vida local. Inicialmente, a área surgiu a partir da construção de uma represa destinada ao abastecimento da cidade, que enfrentava períodos de seca.

Com o tempo, contudo, o local ganhou vocação turística e passou a oferecer atividades como canoagem e natação. Além disso, conta com área gramada, estacionamento, quiosques, bares, restaurantes, mirante e pedalinhos.

Ponto Belo

Em Ponto Belo, um dos municípios mais novos do Espírito Santo, o balneário dourado chama atenção pela simplicidade e pelo charme natural.

Distante cerca de 1,5 quilômetros do centro da cidade, o espaço reúne águas limpas, áreas sombreadas e um ambiente acolhedor. Além de ideal para encontros entre amigos e familiares.

A infraestrutura inclui cabanas iluminadas, internet livre, pontos de energia para churrasco, estacionamento, área gramada e uma vista que valoriza ainda mais a experiência do visitante.

Portanto, os três balneários reforçam o potencial turístico do norte capixaba. Ao oferecer experiências autênticas, tranquilidade e contato direto com a natureza, os destinos se apresentam como um convite para descobrir e valorizar as riquezas naturais do interior do Espírito Santo.

