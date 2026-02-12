Aqui Notícias
Quer fugir da folia? Parques estaduais funcionam no Carnaval 2026

Os parques estaduais do Espírito Santo funcionarão normalmente durante o período, oferecendo alternativas de lazer ao ar livre para moradores e turistas.

Foto: Karolina Gazoni/Asscom Iema

Quem pretende aproveitar o feriado de Carnaval em contato com a natureza já pode incluir novas opções no roteiro. Os parques estaduais do Espírito Santo funcionarão normalmente durante o período, oferecendo alternativas de lazer ao ar livre para moradores e turistas. No entanto, antes da visita, é fundamental conferir horários, regras e, em alguns casos, a necessidade de agendamento prévio.

Administradas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), as unidades de conservação seguem normas específicas de acesso. No entanto, no Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, a visitação diária é limitada a 150 pessoas e exige reserva antecipada pelo site Agenda ES. Contudo, haverá exceção na segunda-feira de Carnaval, quando a entrada ocorrerá por ordem de chegada.

Já o Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo, adotará controle apenas por ordem de chegada, sem necessidade de reserva para visitação regular. Isso porque o acesso ocorre das 8h às 16h, embora grupos numerosos e atividades de escalada ao topo exijam agendamento prévio.

Além desses, outras unidades funcionarão com entrada livre, das 8h às 17h. É o caso do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, em Alegre, conhecido por sua queda d’água; do Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra, famoso pelas dunas; e do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, que reúne trilhas ecológicas e a lagoa de coloração avermelhada às margens da ES-060.

Parques estaduais

Entretanto, as condições climáticas podem interferir na programação. Em caso de chuva, o acesso às trilhas será suspenso por segurança. Embora a entrada seja gratuita em todas as unidades, os visitantes devem respeitar as normas ambientais. Inclusive, é proibido utilizar churrasqueiras, voar drones ou entrar com animais domésticos.

Assim, os parques estaduais se consolidam como alternativa para quem deseja aproveitar o Carnaval com tranquilidade, contato com a natureza e experiências sustentáveis, sem abrir mão do lazer durante o feriado prolongado.

Confira o funcionamento dos parque estaduais:

Cachoeira da Fumaça

  • Horário de funcionamento: das 8h às 17h
  • Agendamento: Não necessário
  • Endereço: ES-387 – Cachoeira da Fumaça, Distrito de Araraí, Alegre/ES. CEP: 29.535-00

Forno Grande

  • Horário de funcionamento: das 8h às 16h
  • Agendamento: Não necessário. No entanto, há controle por ordem de chegada. Grupos com muitas pessoas ou escolas devem agendar via e-mail: [email protected]. Inclusive, limite de até 30 pessoas. Para escaladas até o topo, é necessário agendamento.
  • Endereço: Estrada rural s/n, distrito Forno Grande, Castelo, ES

Itaúnas

  • Horário de funcionamento: das 8h às 17h
  • Agendamento: Não necessário
  • Endereço: Rua Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra, ES

Paulo César Vinha

  • Horário de funcionamento: das 8h às 17h
  • Agendamento: Não necessário
  • Endereço: Rodovia ES-060, Km 37.5, Setiba, Guarapari, ES
  • Acesso às trilhas: A entrada para as trilhas é permitida apenas até às 15h.

Pedra Azul

  • Agendamento para visitação ou escalada até o topoClique aqui
  • Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03, distrito Pedra Azul, Domingos Martins, ES

Com informações do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

