Riacho Doce: o paraíso escondido do ES que você precisa conhecer

Entre as joias escondidas do litoral brasileiro, a praia de Riacho Doce, situada no coração do Parque Estadual de Itaúnas, Em Conceição da Barra, Espírito Santo. Fica a cerca de 17 quilômetros da sede da vila. É um destino que encanta pela natureza preservada e a tranquilidade oferecida a seus visitantes.

Última praia na divisa do Espírito Santo com a Bahia, foi eleita a segunda praia deserta mais bonita do Brasil em 2008, numa promoção realizada pelo site Viaje Aqui, em parceria com a revista Viagem e Turismo e o Guia Quatro Rodas.

Riacho Doce é um verdadeiro paraíso! Além de uma extensa – e quase sempre vazia – faixa de areia dourada, há um pequeno riacho de água doce que desemboca no mar e dá o nome à praia.

Longe do agito das praias mais famosas do Sudeste, esse pedaço de paraíso é perfeito para quem busca contato direto com a natureza e momentos de paz, embalados pelo som das ondas e a brisa suave do Atlântico. Simbolizando a divisa dos estados do Espírito Santo e da Bahia, essa porção de água doce é ideal para se divertir em família ou com amigos.

Foto: Reprodução Instagram @rubimmidia

Um refúgio natural

Riacho Doce é, sem dúvida, uma das praias mais isoladas e bem preservadas do estado. Localizada na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia, é acessível a partir da vila de Itaúnas, um charmoso povoado famoso por suas dunas e pelo forró tradicional.

Ao chegar em Riacho Doce, o cenário que se descortina é selvagem e quase intocado. Um longo trecho de areia fina e dourada, margeado por coqueiros e vegetação nativa, que se estende até onde a vista alcança. O mar, de de águas turvas, porém limpas, é calmo em algumas partes e, em outras, oferece boas ondas para os amantes do surf. O riacho que dá nome à praia deságua suavemente no oceano, criando pequenas piscinas naturais que convidam a banhos refrescantes.

Riacho Doce marca a fronteira entre o Espírito Santo e Bahia. O lugar é considerado um paraíso pela tranquilidade e beleza e riqueza do ecossistema. O grande charme desta praia é seu ar selvagem, com muita vegetação e um riacho de águas escuras que deságua no mar formando bancos de corais. Com uma extensão de 9 quilômetros de areia, é uma das três praias que ficam dentro do Parque Estadual de Itaúnas, área de preservação ambiental. As outras duas praias que fazem parte do Parque são a Guaxindiba e Itaúnas. Além disso, Riacho Doce é local estratégico para desova de tartarugas marinhas.

Foto: Reprodução Instagram @rubimmidia

Como chegar

Existem duas alternativas para chegar até a praia. Andando pela areia da praia, em Itaúnas a pessoa percorrerá 8 quilômetros. Contudo, se preferir ir de carro, são 16 quilômetros de estrada de terra, em meio ao plantio de eucalipto. Quem fizer essa opção terá de deixar o carro à aproximadamente um quilômetro de distância em um bar que fica na entrada de Riacho Doce e ir andando, pois carro não entra na praia.

Conceição da Barra

Conceição da Barra, onde fica a praia de Riacho Doce, fica na Rota do Verde e das Águas e é pura riqueza natural e cultural. Possui diversas manifestações folclóricas, como o Ticumbi, festa tradicional, cheia de versos e rimas em louvor a São Benedito. Nela, tambores e casacas fazem o ritmo do Jongo, uma dança de origem africana que enfeitiça a todos com seus movimentos circulares.

A Vila de Itaúnas, famosa por suas dunas, fica no entorno do Parque Estadual de Itaúnas. É ideal para quem procura ecoturismo, com seus rios e suas belas praias. Possui pousadas aconchegantes, tranquilidade e uma trilha sonora que atrai turistas de todas as partes: o forró. Prova disso é que Itaúnas recebe, anualmente, o Festival Nacional de Forró, tornando a localidade em referência nacional desse ritmo.