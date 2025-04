Roda gigante de Balneário Camboriú – tudo sobre a FG Big Wheel

A roda gigante de Balneário Camboriú é uma das mais procuradas atrações da cidade litorânea que leva o apelido de “Dubai brasileira”. Inaugurada em dezembro de 2020, a Big Wheel tem 82 metros de altura e oferece aos visitantes uma vista panorâmica da orla, da mata atlântica e, claro, dos arranha-céus, que são marca registrada do destino catarinense.

Saiba tudo sobre a roda gigante de Balneário Camboriú!

Roda gigante de Balneário Camboriú

A FG Big Wheel, a roda gigante de Balneário Camboriú tem 65 metros de diâmetro e está a 17 metros acima do nível do mar, somando a altura máxima de 82 metros. Localizada no extremo da Barra Norte, a atração conta com 36 cabines com capacidade máxima para seis pessoas cada. Todas elas são climatizadas e equipadas com câmeras de monitoramento e interfone de emergência.

O passeio na roda gigante dura entre 15 e 21 minutos, dependendo do clima. Do alto, é possível ver o molhe da Barra Norte de Balneário Camboriú, toda a orla da cidade e os arranha-céus gigantes – e cada vez maiores.

Foto: Hildo Juniot / Divulgação FG Big Wheel

A acessibilidade da Big Wheel fica por conta de rampas e elevadores. A estrutura conta com lanchonetes, sorveteria, bar com vista para a praia e a cidade, além de uma loja de conveniência com lembrancinhas da atração. A roda gigante é pet friendly e são aceitos animais de pequeno porte nas cabines.

Ingressos da roda gigante de Balneário Camboriú

Confira na tabela a seguir o preço dos ingressos da roda gigante de Balneário Camboriú (valores de março de 2025):

Ingressos Preços Adulto R$ 59,90 Adulto – Dia e Noite (antes e depois das 17h) R$ 75 Crianças (6 a 12 anos) e idosos R$ 40 Crianças e idosos – Dia e Noite R$ 48 Cabine Família com bebidas (4 pessoas) R$ 216 Cabine VIP (6 pessoas) com bebidas R$ 399 Cabine VIP casal R$ 310 Pet R$ 5

Horário da roda gigante de Balneário Camboriú

A Big Wheel funciona das 9h às 21h – mas em dias específicos a atração abre somente a partir das 14h, então é preciso ficar de olho no momento da compra! Além disso, em algumas quarta-feiras, sobretudo na baixa temporada, a roda gigante fica fechada.

Os ingressos podem ser utilizados em qualquer horário do dia escolhido. Pela manhã, é possível ver o sol cobrindo toda a faixa de areia e refletindo nos envidraçados edifícios da cidade. Outro horário bastante disputado é no fim da tarde e durante o pôr-do-sol.

Quem pretende visitar a atração sem muita fila ou movimentação deve preferir horários entre 13h30 e 16h. E todos os dias à noite, a partir das 19h30, ocorre um show de luzes, com duração de 5 a 10 minutos.

Fonte: Melhores Destinos

